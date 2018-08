STOR HOS STORE OG SMÅ: Jakob Ingebrigtsen (17) måtte skåle i vann med kullsyre da ha ble feiret av store og små - og ikke minst kjæresten Elisabeth Asserson - under gullfesten på Norges utøverhotell natt til søndag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jakob Ingebrigtsens agent: Sponsorene er helt lyriske

Publisert: 12.08.18 09:11

BERLIN (VG) Jakob Ingebrigtsen (17) får 120.000 kroner i bonus fra Norges friidrettsforbund for sine to EM-gull. Det er småpenger sammenlignet med hva han kan tjene i fremtiden.

– Han kommer til å bli tatt godt vare på. Nå vil ikke bare det norske markedet åpne seg. Dette er blitt lagt merke til over hele verden. Det ser vi av all den oppmerksomheten han får i sosiale medier. Sebastian Coe , Steve Cram; det er den typen løper han er - eller bedre, sier Daniel Wessfeldt (61) til VG under festen for Jakob og Henrik Ingebrigtsen natt til søndag.

Svensken er såkalt agent for Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen. Det har han vært i noen år. Wessfeldt har en hel rekke friidrettsstjerner i stallen, samt Sveriges største svømmestjerne Sarah Sjöström. Tidligere var han agent for Norges dobbelte OL-gullvinner i spyd, Andreas Thorkildsen, og Russlands stavdronning Jelena Isinbajeva.

– Født som en stjerne

– En hvit løper fra Norge som sjokkerer hele verden. Han har vært et supertalent lenge. Men i dag (lørdag) ble han født som en stjerne på ordentlig. Ingen hadde våget å tro at det han gjorde skulle bli virkelighet, sier Daniel Wessfeldt.

I tillegg til Jakob Ingebrigtsens nå ubestridt enestående sportslige kvaliteter, peker den svenske idretts-agenten på 17-åringens utstråling og veltalenhet. Han mener selvsagt at dette faller i god jord hos sponsorene, og at de vil lønne Jakob Ingebrigtsen deretter.

Ifølge generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges friidrettsforbund får han 60.000 kroner i premiebonus for hvert av sine to gull fra forbundet. Henrik Ingebrigtsen får 30.000 kroner for sin sølvmedalje.

Får ikke premiepenger

President Svein Arne Hansen i det europeiske forbundet forteller at de ikke deler ut premiebonuser for gull, sølv og bronse i sitt EM.

I det internasjonale friidrettsforbundet IAAFs stevneserie Diamond League er pengepremiene for seier, andre og tredjeplass drøyt 80.000 kroner, 50.000 og 32.000 kroner. I sesongens avsluttende Diamond League-finale får vinneren 400.000 kroner, andreplass gir 160.000 kroner og tredjeplass 80.000 kroner.

Et VM-gull belønnes med en halv million, som Karsten Warholm fikk for sin langhekkseier i London-VM i fjor, sølv med 250.000 kroner og bronsemedalje med 160.000 kroner, som Filip Ingebrigtsen fikk for sin 3. plass på 1500 meter i London-VM.

Vanligvis har etter det VG erfarer sko og utstyrs-sponsoren i henhold til kontraktene matchet og utbetalt like mye til «sine» utøvere for gull, sølv og bronse.

– Sjefene helt lyriske

På spørsmål om brødrenes utstyrs-sponsor Nike nå vil betale Jakob Ingebrigtsen godt, svarer Wessfeldt at «det kommer de til å gjøre».

– De kommer ikke til å skuffe ham. Allerede for noen dager siden var sjefene deres helt lyriske. Men de trodde kanskje ikke at det som nå har skjedd, skulle skje. Det skal bli interessant å møte dem igjen. Mange av de store gutta (fra Nike) var på stadion nå, hevder Daniel Wessfeldt.

VG møtte også en av «de store gutta» fra Nike under Ingebrigtsen-festen i baren på hotell Scandic Potsdamer Platz. Johnny Nielsen er sportsmarketing manager for Nike i Europa og vet alt om kontraktsforholdet mellom utstyrsprodusenten og Jakob Ingebrigtsen.

1500 meter størst

Nielsen svarer ingen kommentar på alle VGs spørsmål om lengde på Jakob Ingebrigtsens nåværende kontrakt og om de vil sette seg ned med ham for å reforhandle den.

Han sier imidlertid at han og Nike mener Jakob Ingebrigtsens seier på 1500-meteren er større enn den på 5000-meteren, fordi den klassiske mellomdistansen «er større globalt sett» - i Diamond League og store mesterskap.

– Jakob viste allerede i Eugene (Diamond League i vår) og U20-VM i Tampere, mot de beste afrikanerne, at han er en dyktig mellomdistanseløper. Vi har alltid visst at det ville skje noe «sinnssykt», sier Johnny Nielsen.

– Det Gjert (Ingebrigtsen) forteller oss, pleier alltid å stemme. Han er krystallklar, og det setter vi pris på, tilføyer han.