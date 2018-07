GULLGUTT: Pål Haugen Lillefosse, her under NM i friidrett i 2016. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Norsk medaljedryss i U18-EM: – Det gror bra. Det er det ingen tvil om

Publisert: 10.07.18 06:34

FRIIDRETT 2018-07-10T04:34:29Z

Da Pål Haugen Lillefosse (17) bikket 5,46 m med stav, sikret han ikke bare sitt første U18-EM-gull. Det var også Norges fjerde medalje - den andre i gull - i mesterskapet.

Først løp han inn til bronse på 100 meter, bare fire hundredeler bak vinneren Raphael Boujou. To dager senere, på søndag, vartet Lillefosse opp med et stavhopp på 5,46 meter.

Det holdt til både U18-EM-gull og ny mesterskapsrekord.

Norske medaljer i U18-EM Gull: Martine Hjørnevik (100 m hekk), Pål Haugen Lillefosse (stav) Sølv: Fabian Weinberg (diskos) Bronse: Pål Haugen Lillefosse (100 m)

– For å være ærlig har jeg ikke ord for hva jeg føler. Jeg er ekstremt glad, sa Lillefosse til arrangøren.

17-åringen ga seg imidlertid ikke på 5,46. Han forsøkte å komme seg over 5,55 også. Hadde han klart det, ville han ha kvalifisert seg til EM i Berlin.

– Jeg har to uker på meg, men jeg vet ikke... Dette var hovedmålet mitt, der jeg skulle levere, og jeg er egentlig bare ekstremt glad for å ha gjort mitt beste her, sier han.

Gull ble det også til Martine Hjørnvik. Hun løp fra alt og alle på 100 m hekk, og tiden 13,26 var hele åtte hundredeler bedre enn neste på listen. Det var også ny personlig rekord for 17-åringen - og bare seks hundredeler bak Isabelle Pedersens norske aldersrekord.

I tillegg til de to gullmedaljene og Lillefosses bronse ble det sølv på Fabian Weinberg i diskos. Medaljebeholdingen på 2–1–1 er niende best av alle nasjoner i mesterskapet - og bedre enn da U18-EM ble arrangert for første gang for to år siden. Da ble det 1–1–2.

– Det gror veldig bra. Det er det ingen tvil om, konstaterer utviklingsansvarlig Jan Ståle Frøynes i Norges friidrettsforbund overfor VG.

– Ikke bare blant de som tok medalje, men også de øvrige resultatene er gode. Ungdomsidretten er i fin fremgang, men vi må huske på at det er veldig unge utøvere, så vi legger ikke så mye i resultatene. Det viktige er at de utvikler seg år etter år, bemerker Frøynes.

Han forteller om en økning blant antall aktive unge, og forklarer den med at det er flere unge friidrettsutøvere som har prestert de siste årene. Brødrene Ingebrigtsen leverer til stadighet , Karsten Warholm klinket til med VM-gull i fjor og Isabelle Pedersen er i verdenstoppen på 100 m hekk . Blant flere.

– Det er en bredde i de som presterer som er større enn på flere år, og normalt sett skal det føre til at seniornivået etter hvert økes et par hakk, sier Frøynes.

Allerede denne uken kan Norge få mer å juble for på aldersbestemt nivå. U20-VM går av stabelen i finske Tampere (start tirsdag), og der er Jakob Ingebrigtsen blant de ti som Norge sender.

– Nå har vi akkurat hatt et strålende EM, men i VM blir det enda tøffere. Nivået er steinhardt, og greier vi å komme hjem fra Tampere med medalje, er det veldig bra, sier Frøynes.