SVEITSISK SOMMER: Jakob Ingebrigtsen har flyttet seg fra høydeleir i St. Moritz til 1500 meter i Lausanne.

Jakob Ingebrigtsen: Dette er den vanskeligste rekorden å slå

Jakob Ingebrigtsen (22) tror 1500 meter-rekorden er den hardeste å ta. – En veldig kompleks øvelse, sier han.

Sandnes-mannen har satt en verdensrekord (7.54,10 på to engelske mil) og en europarekord (3.27,95 på 1500 meter) tidligere i juni.

22-åringen har uttalt til VG at han vil kjempe for ni nye verdensrekorder utendørs: 1500 meter, én engelsk mil, 2000 meter, 3000 meter, to engelske mil, 5000 meter, 10.000 meter, halvmaraton, maraton og 3000 meter hinder.

Info Jakob Ingebrigtsens rekorder 1500 meter: 3:27,95 – Europeisk rekord (Bislett 2023). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mile (1609 meter): 3:46,46 (Bislett 2022). Verdensrekorden er 3:43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter : 4:50,01 – Europeisk rekord (Bislett 2020). Verdensrekorden er 4.44.79 Hicham El Guerrouj satt i 1999.

To engelske mil (3218 meter): 7.54,10 – verdensrekord (Paris 2023).

3000 meter: 7:27,05 (Roma 2020). Verdensrekorden er 7:20,67 satt av Daniel Komen i 1996

5000 meter: 12:48,45 – Europeisk rekord (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12:35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020 Vis mer

Før fredagens 1500 meter under Diamond League i Lausanne (kl. 21.39 på NRK), fikk han spørsmål om hvilken rekord han tror er vanskeligst å angripe.

– Trolig 1500 meter. 1500 meter er en veldig kompleks øvelse, og en veldig vanskelig øvelse å løpe så raskt. Men for min del er det bare å prøve å forbedre min tid og løpe så fort jeg kan, sier Jakob Ingebrigtsen på pressekonferansen.

REKORDMANN: Hicham El Guerrouj har verdensrekorden på 1500 meter, en engelsk mil og 2000 meter.

Fantomløpet hans på Bislett på 3.27,95 er den sjette raskeste tiden på 1500 meter noen gang, men han har fortsatt nesten to sekunder opp til Hicham El Guerroujs verdensrekord på 3.26,00 fra 1998.

– Jeg vil finne ut hvor raskt det kan gå, men det er fortsatt en lang vei til 26 blank. Men hvem vet? En dag kan jeg kanskje løpe under 27, og da er jeg nærme, sier Ingebrigtsen.

Han har tidligere hintet om at det er 1500-meteren i polske Silesia 16. juli hvor han planlegger å virkelig gå for en god tid. I forkant av Bislett-løpet tonet han ned forventningene om rekordtider.

Nordmannen er storfavoritt i Lausanne fredag. Josh Kerr (3.29,05) og Stewart McSweyn (3,29,51) er utfordrerende med best pers på 1500 meter, mens det blir Ingebrigtsens første duell med Lamecha Girma. Han satte verdensrekord på 3000 meter hinder med 7.52,11 i juni, men persen på 1500 meter er «bare» 3.33,15.

– Å slå rekorder er selvsagt en bra ting, han er åpenbart i god form. Kanskje ikke akkurat til 1500 meter, vi får se i morgen. 1500 er en bra øvelse for å møte ulike løpere, sier Ingebrigtsen om Girma.

Ingebrigtsen kan velge hva slags tid lyset langs banen skal gå på. Ifølge Yr er det meldt en del regn i Lausanne fredag, som ikke er optimalt for gode tider.

– Jeg har ikke diskutert det ordentlig ennå, men jeg er bare her for et godt løp og prøve å vinne som vanlig. Jeg er her for å konkurrere og ha en god kamp mot de andre løperne, sier Ingebrigtsen.

Magnus Tuv Myhre løper 5000-meteren i Lausanne kl. 20.50. Han jakter VM-kravet på 13.07 minutter. Sigrid Borge er med i spydkonkurransen. NRK sender fra kl. 19.40.

Karsten Warholm fronter Norges deltagelse under Diamond League i Stockholm søndag.

