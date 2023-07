GULL: Sondre Guttormsen feirer gullmedaljen i innendørs-EM i Istanbul i mars.

Guttormsen tror han kan hamle opp med Duplantis: − Han hopper ikke perfekt

Sondre Guttormsen (24) måtte nøye seg med sølv i helgens NM, men tror etter hvert det er mulig å slå den helt suverene svenske stav-verdenseneren Armand Duplantis (23).

Guttormsens personlige rekord er 6,00. Duplantis’ verdensrekord er på 6,22.

Svenske Aftonbladet slo fredag stort opp Guttormsens uttalelse til World Athletics, der han ga uttrykk for at Duplantis burde ha hoppet enda høyere:

– Han er utrolig rask. Mye raskere enn alle andre. Jeg synes ikke han hopper perfekt, sier Guttormsen i intervjuet.

Guttormsen ble den første nordmannen som klarte å hoppe over seks meter. Det gjorde han i mars i år. Han er fortsatt klar på at han har flere ting å forbedre, og han mener det er mulig å utfordre Duplantis på teknikken:

– Hvis jeg gjør enkelte ting litt bedre enn han, så kan jeg løpe litt tregere og fortsatt hoppe i nærheten av de samme høydene som han, sier nordmannen.

Les også Duplantis’ Oslo-skepsis: – Det er et problem BISLETT (VG) Den svenske stavstjernen Armand «Mondo» Duplantis (23) roser Bislett-publikummet etter seieren, men liker…

– Jeg tror jeg har farten til å hoppe 6,10 meter. Jeg har nok ikke farten til å hoppe 6,20 helt ennå. Om jeg har en perfekt dag og alt går bra til da, så er sølv fullt mulig, sier Guttormsen til World Athletics.

Gjennom Aftonbladet får han svar av Duplantis.

– Han har bra selvtillit, store drømmer og liker å snakke. Det er ikke noe galt med det, sier Duplantis om Guttormsen.

SUPERMANN: Armand Duplantis i aksjon i det svenske mesterskapet lørdag.

Stavstjernen med amerikansk far og svensk mor er enig i at han ikke hopper perfekt teknisk.

– Men for meg handler det om å ikke fokusere for mye på teknikk, heller flyte videre på den følelsen jeg har, sier Duplantis, som lørdag vant lagkonkurransen i det svenske mesterskapet. Han nøyde seg med å hoppe 5,71.

Det at han har klart å komme over drømmegrensen på seks meter og fortsatt ha mye å jobbe med, gir Guttormsen tro på at han kan hamle opp med Duplantis på de aller høyeste høydene.

– Det er realistisk at jeg kan hoppe 6,20 meter om man ser på tallene. Før så tenkte jag at det å hoppe seks meter var ufattelig. Men når man ser «Mondo» hoppe 6,22 meter, så tenker jeg at han ikke er den eneste som kan gjøre det.

Guttormsen tok gullmedaljen i innendørs-EM i Istanbul tidligere i år, men da deltok ikke Duplantis.

Guttormsen kom ikke høyere enn 5,42 under NM på Jessheim lørdag. Pål Haugen Lillefosse vant på 5,72.