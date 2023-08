GODT HUMØR: Jakob Ingebrigtsen var avslappet og blid da han møtte pressen torsdag i ungarske Budapest.

Ingebrigtsen fleipet om bryllupet før VM: − Det er derfor hun er så nervøs

BUDAPEST (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) fikk frem latter da han svarte på spørsmål om bryllupsplanene med Elisabeth Asserson (22).

Paret har vært sammen i en årrekke og skal gifte seg senere i høst etter at sesongen er over. Før VM-starten i Budapest lurte en svensk journalist på om han fikk «fred fra bryllupsplanene» mens mesterskapet pågår. Det bekreftet Jakob Ingebrigtsen.

– Det er ikke like populært hjemme, men det er litt slik jeg løser alle ting. Det neste er det viktigste. Først VM i Budapest, så resterende løp resten av sesongen ... Og hvis det går bra, så kan man gifte seg, sier Jakob Ingebrigtsen.

PAR: Elisabeth Asserson og Jakob Ingebrigtsen etter at sistnevnte vant 1500-meteren på Bislett i juni.

Samboeren Elisabeth Asserson er ofte å se på løpene rundt Ingebrigtsen. I intervjuer har hun vært åpen om nervene i forbindelse med konkurranser.

– Jeg har sagt klart ifra at det gjenstår å se hvordan det går her i Budapest om det blir noe bryllup, sier Ingebrigtsen til latter blant de oppmøte.

– Vi tar det første, først, fortsetter 22-åringen.

– Det er derfor hun er så nervøs, sier Ingebrigtsen til mer latter.

Paret holder også på med nytt hus og skal på bryllupsreise.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

De svenske mediene søkte også svar på hvorfor Norge har så mange verdensstjerner i ulike idretter som Jakob Ingebrigtsen selv på 1500 meter, Karsten Warholm på 400 meter hekk, Casper Ruud i tennis og Viktor Hovland i golf. Legg til Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i fotball.

– Jeg vet ikke om det er tilfeldig, jeg har ikke noe med noen av dem å gjøre. Så det er vanskelig å vite hva det skyldes, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Er Norge en større idrettsnasjon enn Sverige?, spør Aftonbladet.

– Ja, absolutt.

– Uten tvil?

– Ja.

VM går fra 19–27. august. Ingebrigtsen løper etter planen både 1500 og 5000 meter. Dette er datoene:

19. august: Forsøk på 1500 meter

20. august: Semifinale på 1500 meter

23. august: Finale på 1500 meter

24. august: Forsøk på 5000 meter

27. august: Finale på 5000 meter