Kommentar

Dobbeltmoral fra Bislett-bossen

Av Leif Welhaven

Steinar Hoen og Bislett Games kjører sin egen linje når det gjelder om tidligere dopingdømte får være med eller ei. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG/NTB

Det er ikke bevist at noen av dem jukset med vilje. Men der Justin Gatlin er persona non grata på Bislett, får Therese Johaug arrangert sitt eget løp på den sagnomsuste arenaen.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

En utøver kan normalt fritt få delta igjen når en dopingdom er sonet.

Det er derfor i seg selv ikke unaturlig at Therese Johaug kunne løpe inn til 31.40,69 på 10.000 meter under Impossible Games. Det ble personlig rekord så det sang, etter at hun løp fra lyshjelperen og igjen demonstrerte hvilken motor hun har. Imponerende!

Men det ligger en prinsipp-diskusjon i bunnen her det er viktig å ta. Dersom du er tidligere dopingdømt, er det er nemlig ingen selvfølge å få være med på Bislett.

Steinar Hoen står hardt på retten til å velge sin egen linje, siden det dreier seg om et invitasjonsstevne, og sier at hver sak vurderes for seg.

les også Bislett-Hoen om dopingprinsippet: – Ingen Johaug-tvil

Hvordan er så den vurderingen? Hva slags research baserer den norske arrangøren seg på? Hvilken juridisk kompetanse ligger til grunn? Finnes etterprøvbare kjøreregler for et fair valg?

Tidligere har Hoen for eksempel trukket frem Justin Gatlin, og uttalt at «til Bislett vil vi ikke ha ham». Bislett-sjefen har også sagt at de «ikke skal være like strenge mot dem som har hatt 3-6 måneders utestengelse som mot de andre».

Med dette som bakteppe er det litt interessant at det arrangeres et eget løp for en utøver med en dopingdom på 18 måneder bak seg.

Er det fordi objektive faktorer skiller Johaug fra utøvere som har får nekt? Eller har de nasjonalistiske brillene, følelser og synsing, som preget mye av debatten her til lands, krøpet seg inn på Bislett også?

Hoen var aldri i tvil om å invitere Johaug, og sier han tror 100 prosent på historien hennes. Han trekker frem «nyansene» og at det handler om «alvorlighetsgrad og skjønn».

Men hvor skjønnsomt er særreglene på Bislett egentlig praktisert? Hva med nyansene i andre saker?

La oss se på uønskede Justin Gatlin. Det som er ekstra interessant her, er at nettopp det har Mike Morgan gjort. Altså stjerneadvokaten som representerte Therese Johaug i CAS.

I et innlegg kalt «Demonising Justin Gatlin» går Morgan i rette med det forenklede bildet som gjerne tegnes av sprinteren. Gatlin har to dommer, og endte til slutt med fire års utestengelse.

Her stopper gjerne historiefortellingen, men Morgan er opptatt av at ingen instanser har slått fast at Gatlin mente å jukse. Og leser man avgjørelsene, har advokaten et åpenbart poeng. I den første saken fremgår det tydelig fra American Arbitration Association-panelet at sprinteren IKKE handlet med forsett. Den saken handler om for sen nedtrapping av medisin han trengte for en helt reell diagnose.

I den andre saken klarte ikke Gatlin å overbevise panelet om at hans sabotasjeforklaring var tilstrekkelig sannsynliggjort. Den forklaringen kan man mene hva man vil om, men Morgan har rett i sin prinsipielle anførsel. Og det er i sum langt fra innholdet i sakene til «to ganger juksemaker»-stempelet som gjerne tegnes offentlig av Gatlin.

Andre utøvere fra andre land har sine forklaringer i sine saker, som kan være mer eller mindre troverdige. Men om temaet er en invitasjon til Bislett eller ei, kan vi stole på at de får den samme velviljen som tillegges en norsk dopingdømt?

Helt siden Johaug testet positivt på et anabolt steroid, har det vært noe rart over hvor ulikt mange nordmenn ser på dopingsaker ut fra utøvernes farge på passet.

Bislett-alliansen kunne gjort det lett for seg selv ved prinsipielt å la alle ferdigsonede kunne få være med i virusfrie tider. Men om de først skal gjøre det vanskelig, må vi kunne forvente mer enn synsing og trynefaktor, som ender med å fremstå ganske dobbeltmoralsk.

Og etter enda et imponerende løp, er det vel ikke akkurat mindre sannsynlig at norsk idrett lander på at Egebergs Ærepris kan være forenlig med en dopingdom. Dermed er diskusjonene om Therese Johaug neppe over med det første.

Publisert: 11.06.20 kl. 23:01

Les også

Mer om Therese Johaug

Fra andre aviser