VENTER PÅ TREDEMØLLE: OL-kvalifiserte Håvard Haukenes (29) venter på tredemøllen han har kjøpt. Den skal plasseres her, hjemme i huset til foreldrene i Bergen - der han sitter i corona-karantene. Foto: Privat

OL-håp frykter portforbud – har kjøpt tredemølle

Etter å ha opplevd portforbudet i Spania, frykter Norges OL-håp Håvard Haukenes (29) i karantene det samme hjemme hos moren og faren i Bergen – og har kjøpt sin første tredemølle.

Nå nettopp

– Jeg har bestilt tredemølle i tilfelle portforbud. Hvis antall smittetilfeller stiger og stiger, kan det bli innført. Jeg håper det ikke skjer. Men det er ikke dumt å være forberedt, bekrefter kappgangeren overfor VG.

Han tilføyer at tredemøllen kommer i løpet av uken. Den vil bli plassert i foreldrenes stue, som allerede er omgjort til halvt treningsrom for ham og halvt stue for ham og foreldrene. Leveringstiden er litt lang fordi «hele Norge bestiller tredemølle nå.»

– Det er litt kaos, sier Håvard Haukenes.

Karoline Bjerkeli Grøvdal (29) var kvalifisert til Tokyo-OL 2020 på 5000 meter og 3000 meter hinder. Hun trener vanligvis på sin «faste» tredemølle i Olympiatoppens toppidrettssenter i Oslo, noen hundre meter fra der hun bor. Nå er toppidrettsenteret stengt på grunn av coronapandemien.

les også Olaf Tufte etter OL-nyhet: – Jeg kan ikke fortsette slik det er nå

Mesterskaps-veteranen er derfor blitt tilbudt en tredemølle til hjemmebruk. Problemet hennes er imidlertid at stuen i leiligheten hennes i tredje etasje «ikke er så stor». Derfor har hun inspisert fellesarealene i kjellerrommene i leilighetskomplekset og sendt brev til styrelederen med spørsmål om å muligheten for å plassere tredemøllen der.

Hennes landslagskollega på 800 meter, Hedda Hynne (30), har fått på plass en tredemølle i hjemme i garasjen i Trondheim. Den har hennes samboer og trener Erik Sakshaug lånt fra skolen der an vanligvis jobber, der den vanligvis står og Hedda Hynne vanligvis trener.

HJEMMEBANE: Banene i Trondheim ble stengt tirsdag. Hedda Hynne har imidlertid funnet en ny hjemme i egen garasje, på en tredemølle lånt fra en stengt skole. Foto: Privat

Håvard Haukenes har fersk erfaring med «corona-kaos». Under hans treningsopphold i Torrevieja i Alicante-provinsen nylig, etter et vellykket høydeopphold i Mexico City, innførte de spanske myndighetene portforbud. Det medførte at han dro hjem til Norge og foreldrene i Bergen tre dager tidligere enn planlagt.

les også Spansk helsepersonell til VG: – Flere dør i påvente av respirator

– Politiet patruljerte gatene. Det var en merkelig tilstand, med folketomme gater og folk som snakket via høyttalere om dommedag. Det var som å være i en post-apokalyptisk film, forteller Haukenes.

I normale tider er han hybelboer hos sin onkel i Oslo. Nå har han flyttet inn hos foreldrene i Bergen. Han har en snau uke igjen av karantenetiden etter hjemkomsten fra Spania. Sist helg skulle han gått 50 kilometer i en konkurranse i Portugal. I stedet målte han opp en tre kilometer lang runde i Bergen. Den ble til en test over 40 kilometer, som han gjennomførste rekordraskt – med en snittfart på fire minutter og 18 sekunder per kilometer.

les også Kappgang-Håvards OL-start går 800 kilometer fra OL-byen

På spørsmål om hvor vidt dette samsvarte med karantenerestriksjonene, er Håvard Haukenes veldig klar på at han etterlever disse. Han la testrunden til et lite befolket område og viker plass hvis han skulle «støte» på noen. Inneværende uke, en såkalt rolig uke etter testen lørdag, vil han være ute en time per dag for å trene.

– Det er viktig å følge alle smittevernreglene. Jeg har lov til å være ute i karanteneperioden. Men jeg er det kun i korte perioder og må holde god avstand til andre personer, sier han.

RENT OG RYDDIG: Hedda Hynne og hennes samboer og trener Erik Sakshaug har en stor garasje omgjort til treningsrom hjemme i Trondheim. Foto: Privat

Håvard Haukenes har utsatt studiene for å bli ergoterapeut de siste tre årene for å satse på toppidretten. Han er kvalifisert for OL. Med utsettelsen kommer han til å skyve på studiene – som han så vidt begynte i 2014 – ytterligere ett år. Han er imidlertid usikker på om det er mulig. Kanskje må han begynne helt på nytt en gang etter 2021-OL.

les også IOC og Japan enige om å utsette OL til 2021

Økonomisk vil han klare seg ved hjelp av et par sponsorer, blant annet et regnskaps og revisjonsfirma som han setter opp treningsprogram for, en ernæring og kosttilskuddprodusent, klubben Norna-Salhus, friidrettsforbundet og Olympiatoppen – og ikke minst familien.

– Jeg har selvfølgelig tæret mye på familien. Uten den ville jeg hatt store problemer. Men det går bra, Jeg har ikke lyst til å klage, understreker Håvard Haukenes.

Hedda Hynne (30) er i omtrent samme situasjon. 800-meterløperen, som var veldig nær ved å kvalifisere seg for VM-finalen i Doha sist høst og satser på OL selv om det er utsatt ett år, lever i stor grad av sin trener og samboer Erik Sakshaug. Han jobber heltid sivilt.

les også EM-håpet Hedda Hynne (28): Fant kjærligheten med treneren

– Jeg tar meg av utgiftene og hun er på en måte billig i drift, sier Erik Sakshaug og ler.

De har oppsparte midler å tære på. De umiddelbare konsekvensene av et utsatt OL - selv om det er en «kjempenedtur» - og innstilte konkurranser, vil ikke bli særlig merkbare. Noe annet er de «emosjonelle konsekvensene». Erik Sakshaug påpeker at samboer Hedda Hynne som toppidrettsutøver har satt livet på vent: Studier, jobb og eventuelle barn.

– Nå får hun heller ikke konkurrert. Bislett Games i juni, der planen hennes er å løpe veldig fort, henger i en tynn tråd. Rett etter det er det NM. Nå forbereder og trener hun som om det skal bli konkurransestart i juni, sier Erik Sakshaug.

BRØT I DOHA: Karoline Bjerkeli Grøvdal under 5000-meteren i friidretts-VM i Doha i fjor høst. Foto: Bjørn S. Delebekk

Karoline Bjerkeli Grøvdal skulle ha løpt halvmaraton i Praha 28. mars og baneløp i Stanford i California 9. mai etter sitt for lengst avlyste høydeopphold fra 13. april i Flagstaff i Arizona, sammen med blant andre «Team Ingebrigtsen».

Etter planen skal hun også starte i Diamond League-stevnene i Stockholm 24. mai og selvsagt Bislett Games 13. juni. Hun har liten tro på at det blir noe av.

– Jeg er forberedt på at det ikke blir løp før i juni. Man får ta det som det kommer, sier hun.

På spørsmål om økonomiske konsekvenser, svarer hun at det ikke er det hun er mest bekymret for nå.

– Alle mister startpenger og bonuser. Det er likt for alle, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Publisert: 25.03.20 kl. 15:51

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser