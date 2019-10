FREMOVER: Jakob Ingebrigtsen har ikke tid til å hvile ennå, selv om faren mener han trenger ferie etter et hardt verdensmesterskap i Doha. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Møter i Wien for maratonløp kun tre dager etter VM: – Dette er ferien hans

DOHA/OSLO (VG) Jakob Ingebrigtsen (19) får ikke god tid til å fordøye skuffelsen etter fjerdeplassen på 1500-meteren søndag. Allerede onsdag ettermiddag er han i Wien før verdensrekordforsøket til maratonløperen Eliud Kipchoge (34).

– Det er ferien hans, svarer Gjert Ingebrigtsen (53) på VGs spørsmål om han kommer til å søke fri for familiens yngste VM-deltaker.

Han blir ikke hjemme i Sandnes i mer enn halvannen dag før han retter snuten mot den østerrikske hovedstaden. De som skal stille som hjelpere for den kenyanske maratonstjernen Kipchoge, må stille innen onsdag.

– Er ikke det litt rått og brutalt for en 19-åring med tanke på det han har vært gjennom de siste dagene?

– Nei, dette er noe han har rukket opp hånden for selv. Sånn er det, har du meldt deg frivillig, så må du stille. Sånn er det med all jobb, sier faren.

Han avviser at det er kontraktsfestede avtaler med utstyrssponsoren Nike, som står for arrangementet, som gjør at 19-åringen er nødt til å stille.

– Nei, det er frivillig, så det vil han bruke ferien på, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Faren varslet at det kunne bli aktuelt å gi Jakob en «realitetsorientering»:

Vil teste maraton-potensialet

Det var i august at brødrene takket ja til å stille som harer i rekordforsøket til Eliud Kipchoge, som skal forsøke å løpe 42 195 meter på under to timer.

I Italia i 2017 løp kenyaneren inn til 2.00,25. Nå får han altså hjelp fra blant andre tre blad Ingebrigtsen i sitt rekordforsøk.

– Det kan være meg en dag som har lyst til å se hvor fort jeg kan springe på nettopp den distansen, så det er litt kult at vi er med og baner vei for å se hvor grensa går, sa Jakob Ingebrigtsen til NRK da nyheten ble kjent, og understreket at han ikke gjør det for Kipchoge sin del.

Filip Ingebrigtsen gleder seg til løpet og sier at det «blir spennende å se om han klarer det». Heller ikke han synes lillebror skal droppe løpet i Wien.

– Det er ferien hans, det, sier 26-åringen til VG.

– Du synes ikke han fortjener litt ordentlig ferie da?

– Jo, men han må holde seg i form.

Gjert Ingebrigtsen forteller at Jakob skal på ferie sammen med samboeren senere. Han er tydelig på at sønnen trenger ferie.

– Definitivt! Alle gjør det. Det har han fortjent, det skal han få. Alle guttene skal ha ferie, sier faren, og sier de «får noen uker».

Kjæresten: – Gleder meg til du endelig kommer hjem

Mamma Tone Ingebrigtsen fulgte nervøst med på sidelinjen da Jakob Ingebrigtsen løp inn til fjerdeplass på VMs siste dag. Hun tror at det ikke kommer til å ta lang tid før 19-åringen ser litt annerledes på 1500 meterfinalen søndag.

– Det er vanskelig å si, men jeg tror at han nå i de første timene er litt skuffet. Jeg tror at han når han får det litt på avstand så kommer han til å se at fjerde- og femteplass ikke er så verst allikevel, sier Tone Ingebrigtsen til VG.

– Kommer du til å forsøke å trøste ham? Har du noen knep?

– Han er såpass voksen den gutten at han, at jeg tenker at når han får tilbakemeldinger etterpå på hva folk mener og syns, så tror jeg at han vil innse at det ikke er så verst allikevel.

Kjæresten Elisabeth Asserson (19) fulgte mesterskapet hjemme i Sandnes. Hun får imidlertid ikke mye tid med Jakob før han reiser videre til Wien.

– Jeg er i hvert fall evig stolt av deg, og vi vet alle hva du har inne. Jeg gleder meg allerede til OL, men mest av alt du endelig kommer hjem, skriver hun blant annet på Instagram.

Tone Ingebrigtsen tror at Jakob ikke hadde forventet å stå på toppen av pallen allerede i år, men synes han var uheldig som ikke hadde marginene på sin side i medaljekampen.

– Nedturen er egentlig ikke så stor. Det er en fjerdeplass, det er rett etter medalje. Vi liker jo ikke en fjerdeplass, ingen av oss gjør det, legger hun til.

