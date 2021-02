MAKELØS: Gjert Ingebrigtsen lar seg aldri slutte i imponere over sin yngste verdensløpersønn Jakob Ingebrigtsen. Bildet er fra friidretts-VM i Doha for halvannet år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Imponert Gjert Ingebrigtsen: − Ingenting biter på Jakob

Gjert Ingebrigtsen (55) er mektig imponert og bruker de største superlativene for beskrive Jakob Ingebrigtsens (20) rekordløp på 1500 meter i franske Liévin.

Publisert: Nå nettopp

– Hvis det hadde vært 1500 meter i OL i dag, da ville det ikke ha vært mye om å gjøre ..., sier Gjert Ingebrigtsen.

Han fullfører ikke setningen med «at han tok gull», men det er selvsagt det han mener.

– Det ville ikke ha vært mange i verden som kunne slått ham i går, understatement-tilføyer han.

Med 3.31,80 - tidens femte beste tid innendørs - forbedret Jakob Ingebrigtsen den 22 år gamle europarekorden innendørs med halvannet sekund. Samtidig slettet han utendørsverdensrekordholder Hicham El Guerroujs banerekord, slo innendørsverdensrekordholder Samuel Tefera (21) med fem sekunder - og var 76/100 fra å senke etiopierens innendørsverdensrekord.

Vel å merke etter en lang solospurt.

– Jakob Ingebrigtsen «drepte» en gjeng 1500-meterløpere på live TV, konkluderer den kjente amerikanske friidrettsjournalisten Jonathan Gault.

Gjengen besto foruten Tefera blant andre av polske Marcin Lewandowski, regjerende europamester innendørs og VM-bronsemedaljevinner 2019, og Kenyas Bethwell Birgen (33), VM-bronsemedaljør på 3000 meter innendørs 2018 og med tre dager ferske 3.34 på 1500 meter innendørs i franske Metz.

– Det så ut til at Jakob hadde lyst til å løpe fra etter 500 meter. Han var hissig på grøten. Da han stakk, var det etter å ha kikket på Birgen og liksom spurt «hva har du tenkt å gjøre». Han kunne nok løpt betydelig fortere i går, mener Gjert Ingebrigtsen.

På spørsmål om det han på plass i Liévin ble vitne til har sunket inn, svarer han at det for hans del tar litt tid - fordi:

– Jeg må stå i en spagat, sier han - og sikter til at han er far og trener for Jakob og Filip Ingebrigtsen (27).

Eldstemann fikk det ikke til i det hele tatt. Han var uheldig i starten, men det var ifølge Gjert Ingebrigtsen ikke årsak til at Filip Ingebrigtsen (12. plass: 3.40,09) løp nær ni sekunder svakere enn Jakob Ingebrigtsen.

– Det skjer et par ganger i året. Spesielt i overganger i forbindelse med treningsfaser, der han sliter kolossalt. Det kommer som lyn fra klar himmel. Det er det muskulære som ikke virker. Det er ikke på plass, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Han er veldig sensitiv. Jeg vet ikke hva som utløste det i går. Han ble like overrasket, tilføyer han.

Gjert Ingebrigtsen virker å være tilsvarende overrasket - med positivt fortegn - over Jakob Ingebrigtsens fysikk og evne til å prestere på skyhøyt nivå, uavhengig av forutsetninger.

– Ingenting biter på Jakob. Han er enormt stabil. Det eneste han reagerer på er sykdom, og det er jo bra, sier Gjert Ingebrigtsen - som understreker at det siste (sykdom) ikke har tilstøtt yngstemann.

Han tilføyer i stikkords form: «Ren vintertrening, et par baneøkter, strekker litt på bena - en fantastisk prestasjon».

– Han må være nær en optimal «kombo», sier han og tenker på Jakob Ingebrigtsens kropp, løpssteg og annet som har med evnen til å ta seg fort frem.

Gjert Ingebrigtsen påpeker at Jakob Ingebrigtsen er en svær kar, en stor figur sammenlignet med de han løper mot, spør seg «hvordan kan han ha kapasitet» - og svarer selv med «den rette kombo’n».

Det er en stund siden Jakob Ingebrigtsen har vært hjemme i Sandnes - slik ser det ut der:

– Han veier kanskje 15 kilo mer enn de andre. Dagen før løpet skulle han og Filip måle spenst. Det var så vidt Jakob lettet fra bakken. Hvis noen hadde testet ham i objektive tester, ville man ikke forstått hvordan det går an, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg tror ikke det er mange av den sorten, sier han.

Han har gjort et tidsoverslag på Jakob Ingebrigtsens 1500-meterløp i fjor og gårsdagens, og kommet frem til at snittet hans ligger på 3.30,5.

På spørsmål om Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen skal løpe flere konkurranser før innendørs-EM i polske Torun 4. til 7. mars, svarer Gjert Ingebrigtsen nei. Det er også covid-19-usikkert hvor vidt de vil stille til start i mesterskapet i Polen om tre uker.

I dag, onsdag, dro Jakob Ingebrigtsen og Filip Ingebrigtsen tilbake til Spania. Vel å merke ikke til Sierra Nevada der de den siste måneden har ligget i høydetreningsleir.

– Nei, de må ha en pause fra det. Det er ikke bare bare å ligge innestengt 2500 meter over havet. De skal være i lavlandet, forteller Gjert Ingebrigtsen, uten å ville røpe eksakt sted for «guttenes» destinasjon.