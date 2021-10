Team Ingebrigtsen: − Har ikke lyst til å miste noen jeg er glad i

OSLO S (VG) Du kan utgjøre forskjellen på liv og død, sier Team Ingebrigtsen. Løpefamilien har selv opplevd ubehagelige situasjoner .

Av Magnus Gamlem

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Statistikken sier at det ofte rammer noen i nære relasjoner. Jeg har ikke lyst til å miste noen jeg er glad i. Pappa har litt høyt blodtrykk og folk i familien har litt hjerte- og karsykdommer, noe som er vanlig i samfunnet. Jeg har lyst til å kunne utgjøre en forskjell hvis det skulle trengs, forteller Filip Ingebrigtsen (28) til VG.

Sammen med Gjert og Henrik Ingebrigtsen og komiker Nils Ingar Aadne, kastet han glans over et arrangement i forbindelse med Verdens hjerte- og lungeredningsdag, 16. oktober.

KLAR OPPFORDRING: Team Ingebrigtsen ønsker å spre kunnskap om livreddende hjerte- og lungehjelp.

I fjor ble 4200 nordmenn rammet av hjertestans utenfor sykehus. Bare 10 til 20 prosent overlevde. Statistikken viser at mange vegrer seg for å gripe inn om de skulle havne i en alvorlig situasjon.

– Jeg tror terskelen for å gripe inn er for høy for mange. «Kan jeg dette godt nok?». «Hvordan var det jeg gjorde det?». Derfor er det viktig å spre kunnskapen, slik at folk handler på automatikk og har mot til å hjelpe. Det verste man kan gjøre er å la være, sier Gjert Ingebrigtsen (55).

Hva gjør du hvis noen får hjertestans? Tidligere skulle man først sjekke om noen med hjertestans hadde puls og pust før man ringte 113. For kort tid siden endret helsemyndighetene på det. Nå skal man først ringe nødtelefonen for å få veiledning av helsepersonell, som samtidig sender en ambulanse til stedet. En NorStat-undersøkelse utført på bestilling fra Gjensidigestiftelsen viser at det fremdeles er mye manglende kunnskap rundt hjerte- og lungeredning i Norge: 8 av 10 følger ikke den nye hovedregelen om å ringe 113 som det aller første man gjør hvis pasienten er bevisstløs.

60 prosent (6 av 10 er ikke sikre på om de ville klart å bruke en hjertestarter korrekt hvis de skulle redde en person med hjertestans.

3 av 4 ville ikke tatt i bruk hjertestarter selv om det fantes i umiddelbar nærhet. Kilde: Gjensidigestiftelsen Vis mer

Både Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen er sertifiserte instruktører innen hjerte- og lungeredning. For løpefamilien fra Sandnes er dette en viktig sak.

– Hvis jeg faller om med hjertestans, er det Filip eller Jakob som er nødt til å gjøre hjerte- og lungeredning på meg til ambulansen kommer, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Vi pusher kroppen ganske mye og har vært borti noen ganske ugne situasjoner flere av oss der vi har pushet det litt langt. Vi har et ansvar for hverandre, mener Filip.

Team Ingebrigtsen har en hjertestarter i bilen når de er på trening. Mange av løpebrødrenes treningsturer foregår også på avsidesliggende steder, hvor det ikke er andre enn de selv som kan gripe inn om det går galt.

– Guttene er veldig flinke til dette. Så hvis jeg går på en smell, har jeg gode sjanser til å overleve. Det gjør meg trygg når vi er ute og farter, også vet jeg at de kan redde hverandre, sier faren.

Idrettsutøvere er ikke skånet for alvorlige hendelser, noe flere millioner ble vitne til da Christian Eriksen falt om på banen med hjertestans under sommerens fotball-EM. I ettertid ble medspillere og det medisinske apparatet hyllet for måten de reagerte på i den kritiske situasjonen.

– Det var en helt ekstrem situasjon og det var mange som søkte minnefondet om hjertestarter etter den hendelsen. Dette var en vekker for at det kan skje, både topptrente og vanlige folk, sier Nils Ingar Aadne til VG.

ENGASJERT: Nils Ingar Aadne jobber for at flest mulig skal ha tilgang til hjertestarter.

Han mistet samboeren Ida Eide som følge av hjertestans for tre år siden og er nå styreleder i Ida Eides Minnefond. De finansierer hjertestartere som deles ut til idrettsklubber over hele landet.

– For meg betyr denne saken veldig mye, etter det jeg har opplevd. Førstelinjen i dette arbeidet er meg og deg og alle sammen. At folk vet hva de skal gjøre i en slik situasjon, er faktisk livreddende, sier han.