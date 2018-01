SESONGDEBUT: Karsten Warholm har gjort sin 2018-debut. Det skjedde selvfølgelig hjemme i Ulsteinvik. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Warholm satte årsbeste i Europa

Publisert: 27.01.18 18:00

FRIIDRETT 2018-01-27T17:00:44Z

Karsten Warholm (21) senket sin egen norgesrekord på 400 meter til 45.88 da han sesongdebuterte i lørdagens «Dimna Games».

Tiden er årsbeste i Europa og den nest beste tiden i verden i 2018. Den eneste som er bedre er Bralon Taplin fra Grenada med 45.48. Han og Warholm er de eneste som er under 46 sekunder så langt.

I den flotte hallen i Ulsteinvik hadde folk møtt opp i hopetall for å se byens store sønn i aksjon på hjemmebane for første gang siden han ble verdensmester i fjor.

Warholm ga dem valuta for pengene: Han løp på 45.88, noe som er åtte hundredeler bedre enn den rekorden han satte for et snaut år siden i innendørs-NM i den samme hallen.

Han var i særklasse. Nærmest kom polakken Patryk Adamczyk med 47,75. VM-kravet er på 46.70, men Warholm skal ikke være med i det mesterskapet.

– Det er moro at dere klarer å fylle tribunene her, sa Warholm i et intervju foran publikum etterpå.

– Det er helt sykt å sette rekord så pass tidlig. Dette gir en god indikator videre framover. Og det finnes ingen bedre plass å gjøre noe slikt enn her i Ulsteinvik, sa han til NRK.

Karsten Warholm ble i 2017 verdensmester på 400 meter hekk, men han er også god på 400 meter flatt.

– Jeg har trent mer og jeg har trent en del hardere i løpet av vinteren. Samtidig har jeg holdt på mye av oppskriften fra tidligere. Det har jo vist seg at den har fungert, sa han til Sunnmørsposten på forhånd.

Med tre priser tok Warholm storeslem på Idrettsgallaen nylig. Det store målet i 2018 er EM i Berlin i august.

Treningspartneren Amalie Iuel er også på plass i Ulsteinvik og vant suverent 400 meter for kvinner. Tiden var 53.35, mens VM-kravet på 400 meter flatt er 53.15. Hennes egen norske innendørsrekord er på 52.52.

Resultater 400 meter:

1. Karsten Warholm, Dimna 45.88, 2. Patryk Adamczyk, Polen 47,75, 3. Harald Lund Johansen, Sunndal 51.25.

