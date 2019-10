GODE VENNER: Jakob Ingebrigtsen (t.h. i kjølevest) og Filip Ingebrigtsen hadde det gøy sammen med Timothy Cheruiyot (i rødt) og det kenyanske laget på treningsbanen etter semifinalen fredag kveld. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

1500-meteren: Har diskutert finaletaktikk med gullfavoritt

DOHA (VG) Dette blinkskuddet av Jakob og Filip Ingebrigtsen i lystig samtale med Kenyas gullfavoritt Timothy Cheruiyot etter semifinalen fredag er ikke tilfeldig.

Vennskapet mellom verdens beste 1500-meterløpere er så godt at de etter alt å dømme har diskutert hvordan de skal bli kvitt «de andre» før oppløpet mot VM-gullet søndag.

Gjert Ingebrigtsen bekrefter vennskapet men vil ikke på vegne av «guttane» gå god for det andre. Friidrettsforbundets toppidrettssjef Erlend Slokvik (57) forteller imidlertid at de har pratet om at de i fellesskap – ved å «sette» høy fart – kan riste av seg brysomme finalekonkurrenter med typiske 800-meterkvaliteter.

– Det er ikke et spesielt samarbeid. Men de har en forståelse for hvordan de ønsker å løpe. Hverken vi eller Kenya ønsker et lureløp, sier Erlend Slokvik til VG.

Jakob Ingebrigtsen er alene om å skulle forsvare Norges og Team Ingebrigtsens familieære i VM-finalen på 1500 meter søndag klokken 18.40. Kenya stiller med sesongens suverent beste på distansen, Timothy Cheruiyot (23) og Ronald Kwemoi (24).

– Vi snakker om å prøve å få litt fart på det, forklarer toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund.

For å ha det helt klart:

– Har dere i dette tilfellet snakket med Kenya om det?

– Ja, de snakker litt sammen. Du så det etter forsøksheatet da Filip pratet med Cheruiyot om hvordan etiopieren hadde løpt, svarer Slokvik med tanke på dramatikken da det en stund var snakk om diskvalifikasjon av Filip som følge av Teddese Lemis fall.

– De har gode relasjoner. Det er nok noen andre de heller vil slå, for å si det slik, tilføyer han.

Sondre Nordstad Moen (29) skal løpe 10.000 meter finale rett etter 1500-finalen. Han kjenner kenyansk gemytt og kultur godt etter lange opphold i høyden i det østafrikanske landet.

– Det kan være, svarer han på spørsmål om han tror Norge og Kenya har inngått et samarbeid.

Sondre Nordstad Moen, som vil være veldig fornøyd med syvende til trettende plass på sin 10.000 meter søndag, mener raske 800-meterløpere vil være en utfordring for Jakob Ingebrigtsen hvis det blir et «sakte» finaleløp. OL-gullvinnerne Matthew Centrowitz (2016) og Taoufik Makhloufi (2012) er i stand til å øke farten fort, og vil ifølge Nordstad Moen «være de to farligste» når det gjelder kampen om sølv og bronse – bak Timothy Cheruiyot.

– Vebjørn Rodal påpeker gjerne at kenyanerne er ustrukturerte. Er du enig?

– Ja, styrken til vestlige løpere er at de har kontroll over en del saker kenyanere ikke tenker over. Restitusjon, tørr trøye etter løp. Små ting som kan utgjøre en forskjell, svarer den ferske norgesrekordholderen.

En stund senere lørdag ved lunsjtid kommer Gjert Ingebrigtsen (53) tilbake til utøverhotellet Wyndham West Bay etter en drøy times treningstur med Jakob (19) og Filip (26) på et nærliggende treningsstudio i Doha.

Guttene strener forbi det norske pressekorpset, Gjert Ingebrigtsen svarer for dem og mye annet i løpet av en 20 minutter lang seanse i lobbyen.

– Nei, jeg tror ikke det er mulig, svarer han på VGs spørsmål om de har innledet et samarbeid med tanke på løpsopplegg.

Han begrunner det med at «alle er opptatt av seg selv» og sine muligheter. Det vil aldri kunne virke, slik Gjert Ingebrigtsen ser det. Det vil kreve at to parter gjør det de er blitt enige om, og det er rett og slett ikke mulig.

– Det er derfor heller ikke guttane (Ingebrigtsen-brødrene) klarer å bli enige om hvordan de skal løpe. For da må du holde din del av avtalen, og det er ikke sikkert det går, tilføyer han – med tanke på at det for eksempel i 1500-finalen er 12 løpere som alle vil ha et ord med i laget.

Gjert Ingebrigtsen bekrefter – da VG viser ham bildet av sønnenes muntre passiar med kenyanerne – at Team Ingebrigtsen har et godt forhold til Cheruiyot & co. Han påpeker til og med at hans forhold til Cheruiyots trener er veldig godt.

– Ja, dette er folk vi møter i Diamond League-sirkuset, de som er gode nok til å delta der, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han sier også at mange som har vært gode tidligere og tidlig i sesongen, faller fra «her». Det er kun Cheruiyot i VM-finalen (og Jakob) som har holdt hele veien gjennom sesongen, til nå. Gjert Ingebrigtsen mener «det er vanskelig å si» om han vil trekke fordel av «fart eller ikke fart».

– Vi er forberedt på begge deler. Det kan bli fiasko, sier han med henvisning til «masse forståsegpåere» som ifølge ham (så langt) har karakterisert VM som nettopp det.

– Men det kan vi leve med, og vi vil fortsette den eksperimentelle måten å jobbe på. Vi har til og med kritisert (utstyr-sponsoren) Nike for å være for opptatt av medaljer. Amerikanerne er jo ekstremt opptatt av «ohhh, gold medal winner» – vi gir blanke f ... i det, sier Gjert Ingebrigtsen.

Han hevder der og da at han ikke har sett finalefeltet. Men han håper det ikke blir «for sent». Det som kan bli farlig her, mener han, er at Cheruiyot er god på alle typer avslutninger – og «sånn sett» vil Jakob Ingebrigtsen være en i haugen.

– Det jeg er redd for. Eller ikke redd for. Det er feil å si. Men du skal ikke se bort fra at Jakob gjør det han gjorde på 5000-meteren, og det er litt sånn vinn eller forsvinn, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Og det får han lov til?

– Hvem kan nekte ham det? Den konsekvensen er det han som bærer. Jeg synes det er en fantastisk holdning, som vitner om at han er modig og tøff. Hvorfor skal en 19-åring safe noe som helst? Han skal jo være her i 10 år til, svarer Gjert Ingebrigtsen på VGs spørsmål.

Disse blir Jakob Ingebrigtsens konkurrenter søndag: Slik ser tolvmannsfeltet ut: Jakob Ingebrigtsen (Norge) Timothy Cheruiyot (Kenya) Taoufik Makhloufi (Algerie) Neil Gourley (Storbritannia) Craig Engels (USA) Kalle Berglund (Sverige) Marcin Lewandowski (Polen) Ronald Kwemoi (Kenya) Josh Kerr (Storbritannia) Youssouf Hiss Bachir (Djibouti) Matthew Centrowitz (USA) Jake Wightman (Storbritannia)

