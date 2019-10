Jakob Ingebrigtsen satte norsk rekord

HOLE (VG) Jakob Ingebrigtsen (19) rakk ikke å kaste overtrekksdrakten før starten på Hytteplanmila i Hole. Likevel slo han storebror Henriks løyperekord – og også den norske rekorden.

Oppdatert nå nettopp







Takket være en vanvittig avslutning løp han inn til tiden 27.54 - ett sekund bedre enn den gamle rekorden til Sondre Nordstad Moen - satt i Praha for to år siden.

Tiden er også den beste i Europa i år på 10 km.

Filip Ingebrigtsen (26) kom enda senere til start og ble nummer tre i løpet.

– Det var ingen panikk. Jeg måtte bare holde varmen så lenge som mulig, smilte 19-åringen etterpå da han ble spurt om starten.

– Filip hadde bestemt seg for å løpe fort fra start, og da kunne jeg ikke annet enn å følge.

les også Pappa Ingebrigtsen spekulerte i amputasjon – nå har Henrik operert tåa

Vinneren kunne innkassere 52 000 kroner: 12 000 for seieren, 20 000 for løyperekorden og 20 000 for norsk rekord.

– Hva sier du? Det er ikke derfor jeg er her. Jeg er her fordi det er kule folk her, sier Jacob Ingebrigtsen til VG.

De fleste har ledd av ham når han har sagt at han en gang kan bli maratonløper. Nå løper han altså fort både på 5000 og 10 000 meter.

– Men jeg har ingen planer om å gå opp i distanser ennå.

les også Gullvinner Ingebrigtsens brutale innspill til Tønseth: – Ta av 10 kilo

Egentlig har Team Ingebrigtsen ferie etter VM, men de valgte likevel å «kaste seg med» i Hytteplanmila.

Brødrene lå lenge samlet, men mellom seks og syv kilometer fikk Filip trøbbel med å holde tempoet.

Etter drøyt syv kilometer sa Jakob Ingebrigtsen takk for følget til alle konkurrentene.

I fjor vant Henrik Ingebrigtsen Hytteplanmila på tiden 28.41, med bror Filip som nummer to med 28.47. Begge var dermed under den tidligere løyperekorden til Sondre Nordstad Moen på 28.51, som han satte som 18-åring i 2009.

Det var godt over 3500 deltakere i årets utgave av Hytteplanmila.

Publisert: 19.10.19 kl. 14:07 Oppdatert: 19.10.19 kl. 14:49







Mer om