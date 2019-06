BARE LITT UBEHAGELIG: Håvard Haukenes (29) forteller testansvarlig Ida Siobhan Svendsen at han bare føler «litt» ubehag ved å gå på tredemøllen i Olympiatoppens klimarom i ekstremvarmen som venter i friidretts-VM i Doha. Foto: Helge Mikalsen

Norges VM-håp må gå midt på natten i Doha

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Her øver Håvard Haukenes (29) på å gå så svetten siler i ekstrem Doha-temperatur og luftfuktighet i Olympiatoppens klimarom. Norges medaljehåp røper at han god tid i forveien vil snu døgnet for å kunne gjøre det midt på natten under VM.

– Det her blir kult. Jeg skal være våken hele den natten, sier Norges kappgjenger-håp om det han vil utsette seg for om tre måneder – før testansvarlig Ida Siobhan Svendsen får ham på plass på møllen i Olympiatoppens spesialrom ved Sognsvann i Oslo.

Temperaturen der inne er regulert til 36 grader celsius. Luftfuktigheten til 62 prosent. Det tilsvarer klimaet Håvard Haukenes er klar til å kjempe mot da han i Doha 29. september står på startstreken foran 50 kilometer kappgang i friidretts-VM.

Starten går klokken 23.30 lørdag 28. september. Det vil si at Håvard Haukenes – etter 25 runder gjennom den to kilometer lange kappgangsløyfen gatelangs i Doha – kan regne med å være i mål cirka klokken 03.15 om morgenen.

– Det blir ekstremt, fastslår Håvard Haukenes.

Tidspunktet er valgt av hensyn til utøvernes helse. I månedsskiftet september til oktober er gjennomsnittstemperaturen i Doha 40 grader på dagtid. På kvelden og natten synker den rundt 10 grader, mens luftfuktigheten stiger.

KASTER IKKE INN HÅNDKLEET: Kappgjenger Håvard Haukenes var helt kokt etter 4.-plassen i Berlin-EM i fjor. I Doha-VM blir det like hett. Foto: Helge Mikalsen

Håvard Haukenes, som ble nummer fire under lignende forhold i EM i Berlin i august i fjor, sier at han har en god drikkeplan for det han skal underveis natt til søndag 30. september: Energidrikke hver fjerde kilometer, vann hver andre kilometer.

– Det blir enorme mengder. Fort åtte liter væske, bekrefter han.

Straffes i «pit lane» En ny regel i kappgang medfører at utøverne som pådrar seg tre advarsler vil bli beordret ut i en «pit lane», der de må stå i fem minutter (under 50 kilometeren) – før de får lov til å fortsette. Håvard Haukenes er nummer ni på Det internasjonale friidrettsforbundets liste over årsbeste i verden på 50 kilometer kappgang, etter å ha satt personlig rekord med 3.42,50 i Slovakia 23. mars. Foran seg har han syv kinesere og japanere. Franskmannen Yohann Diniz (41) topper årsbeste-listen med 3.37,43. Vis mer vg-expand-down

For å få best mulige svar fra denne og kommende tester, har han ifølge Ida Siobhan Svendsen svelget en «pille» på størrelse med en Paracet før han går inn i klimarommet. Den skal måle kroppens kjernetemperatur. Et lite stykke ut i den moderate gangfarten, ber hun ham vise hvordan han føler seg på en skala for behag/ubehag. Håvard Haukenes peker på nederste halvdel av den: «Litt ubehagelig».

Spørsmålet er hvordan det vil arte seg i Doha, i det han går for VM-medalje.

Det som er klart, er at han skal forberede seg på best tenkelige vis, for – som han sier – å være våken de siste 16 kilometerne mot mål i VM. Han må kunne si Oslo og Bergen baklengs mens han går i en fart av rundt fire og et halvt minutt per kilometer. Han må være i stand til å «kontrollere reaksjonene kroppen gir», for eksempel en sprukket hæl-pute.

KLAR TIL DYST: Håvard Haukenes har svelget en temperatur-pille og gjør seg klar til Doha-test med assistanse fra Olympiatoppens testansvarlig Ida Siobhan Svendsen. Foto: Helge Mikalsen

Han skal trene i høyden gjennom så å si hele sommeren. Først i Pyreneene 1750 meter over havet, i tre uker.

En kjapp tur hjem til Norge for å gå 5000 meter i NM.

Så til Sierra Nevada i Spania, 2300 til 2600 meter over havet, i fire uker. Da skal han også ta en tur ned til Granada 600 til 700 meter over havet, for i en uke å trene i 35 til 40 grader varme på kvelds- og nattetid, «Doha-style».

To uker før VM-starten reiser han til Doha, vel å merke for første gang i livet, for den siste finpussen i såkalt pre-camp.

– Da skal jeg snu døgnet. Stå opp ved lunsjtider. Det kommer til å bli ensomt. De andre (norske utøverne) behøver jo ikke snu døgnet. Jeg får prøve å være sosial når de spiser middag. Men jeg må være beinhard der, for nå handler det om resultater, understreker Håvard Haukenes.

Publisert: 27.06.19 kl. 15:49