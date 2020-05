FRA TO ULIKE IDRETTER: Langrennsløper Therese Johaug skal løpe 10.000 meter på Bislett, mens friidrettsutøver Amalie Iuel skal løpe 200 meter hekk. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Amalie Iuel om Svindal-forholdet: – Personlig har jeg det veldig fint

BISLETT (VG) Amalie Iuel (26) var ordknapp om forholdet til tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal (37) på en pressekonferanse før årets «Impossible Games» på Bislett.

Oppdatert nå nettopp

På pressekonferansen på Bislett fikk Iuel tidlig spørsmålet om at hun og kjæresten Aksel Lund Svindal offentliggjorde at de er i et forhold 17. mai.

– Jeg har vel egentlig sagt det jeg ville si om den saken. Jeg har egentlig ikke så mye mer å si, svarte Iuel kort på spørsmålet.

Senere fikk hun et nytt spørsmål om hvor bra hun har det om dagen «på en skala fra én til ti».

– Personlig har jeg det veldig fint, svarte 26-åringen.

Hun gledet seg stort til å stille til start på Bislett under «Impossible Games» 11. juni hvor hun skal delta på 200 meter hekk.

Utvider arrangementet

I utgangspunktet skulle Iuel løpe i en norsk duell mot Isabelle Pedersen, men nå vil hun løpe 200 meter hekk «på lag» med Line Kloster i en slags landskamp mot Sverige.

På pressekonferansen kunne Bislett Games-sjef Steinar Hoen bekrefte at det ville bli flere endringer fra hvordan arrangementet i utgangspunktet ble planlagt.

– Det arrangementet vi presenterer i dag er mye likere et normalt friidrettsstevne, sier Hoen og tilføyer at det fortsatt vil være tomme tribuner.

Stevnesjefen fortalte om ulike endringer som er blitt gjort siden «Impossible Games»-planen først ble presentert. I samarbeid med rettighetshaver NRK er stevnet utvidet fra én time til 2,5 timer og det har nå også blitt mulig å få med en rekke internasjonale utøvere i startfeltene.

I stavhopp for menn skal blant andre den svenske verdensrekordholder Armand Duplantis stille til start. Det skal også den franske stjernen Renaud Lavillenie, men med en liten tvist – franskmannen skal delta fra sin egen hage og hans forsøk skal sendes via video.

Som kjent skal Therese Johaug stille til start under lekene på Bislett. Langrensstjernen skal stille som eneste deltaker på 10.000 meter.

– Jeg synes det er utrolig moro å få tilbudet om å løpe her. Det setter jeg utrolig stor pris på. Jeg kjenner at jeg har vært langrennsløper veldig lenge, og at jeg begynner å nærme seg slutten av karrieren min der. Friidretten og løpingen har gitt meg en ny motivasjon i hverdagen, sier Johaug.

På vei hjem fra Kenya

Selv om Johaug er eneste startende på sin distanse vil hun få selskap på banen av langdistanseløper Sondre Nordstad Moen, som skal løpe hele 25.000 meter på Bislett.

Maratonløperen ble presentert som et av de nye navnene på deltakerlisten. Langdistanseløperen har oppholdt seg i Kenya den siste tiden, men skal rekke hjem til stevnet.

Stevnesjef Hoen leste opp fra en tekstmelding fra Nordstad Moen hvor løperens reiserute fra Kenya hjem til Oslo ble oppsummert.

Tirsdag morgen klokken 07.30 satte han seg i en taxi fra Eldoret i retning Nairobi, en kjøretur på seks til syv timer. Der vil han bli målt for feber ved hver fylkesgrense. Videre går kjøreturen til Mumbasa hvor han etterhvert vil fly til Amsterdam, overnatte der og videre til Oslo.

– Han lander førstkommende fredag formiddag på Gardermoen og vil dermed akkurat rekke å gjennomføre sin karantenetid før han stiller til start på Bislett, sa Hoen.

Publisert: 26.05.20 kl. 12:59 Oppdatert: 26.05.20 kl. 13:12

Fra andre aviser