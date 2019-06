TEAM INGEBRIGTSEN: Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen ved Olav Thon-statuen etter tirsdagens pressekonferanse. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Henrik «gir opp» å slå brødrene: – Jeg ligger langt bak

BJØRVIKA (VG) Henrik Ingebrigtsen (28) får så vidt plass på benken ved Olav Thon-statuen i Bjørvika. På friidrettsarenaen føler eldstemann seg «skviset ut» av sin yngre brødre.

Nå nettopp







Mens 95 år gamle Olav Thon sitter fjellstøtt som statue utenfor sitt eget hotell i hovedstaden, er fremtiden mer usikker for Henrik Ingebrigtsen. 28-åringen avskriver allerede seg selv i kampen mot brødrene i VM i Qatar i oktober.

– Jeg vil si to prosents sjanse, sier han om muligheten for å bli best i «Team Ingebrigtsen».

– Det er lavt?

– Ja, veldig lavt. Det som skaper resultater er kontinuitet, og det har ikke jeg hatt. Men det har Filip og Jakob hatt. Det har mer eller mindre gått på skinner for dem de siste tre årene, både på trening og i konkurranser, sier Ingebrigtsen, som har vært forfulgt av skader.

les også Jakob Ingebrigtsen mener skolen har ødelagt mye

Etter OL i Rio i 2016 gikk det nesten to år før han løp sin neste 1500-meter, og han var blant annet gjennom en hamstringsoperasjon sommeren 2017. Oppkjøringen til årets sesong har også vært problematisk, med hoftetrøbbel som har gått kraftig utover treningsopplegget.

Har «brøytet vei»

Tidligst om ett år kan han utfordre brødrene sine, tror han. Men Henrik Ingebrigtsen går riktignok for norgesrekord på torsdagens 3000 meter på Bislett.

– Jeg ligger langt bak, men hvis jeg får ting til å gå min vei igjen, skal jeg ta innpå og kanskje være på samme nivå som dem neste år. Det kommer til å ta tid.

Gjert «klikket» på Jakob Ingebrigtsen i Stockholm. Slik svarer Jakob:

Filip Ingebrigtsen tror det har vært negativt for storebroren å være «den som har brøytet vei».

– Når du er ung, så løper du kortere distanser. Du har en naturlig hurtighet, men etter hvert begynner det å koste mye å løpe så fort og trene med en sånn intensitet. Da er det naturlig å gå opp i distanse, men han har ... jeg vet ikke. Jeg ville kanskje gått opp i distanser litt tidligere enn ham, sier Filip Ingebrigtsen.

les også Bjerkeli Grøvdal: – Høres ut som jeg er veldig mye syk

På Bislett Games er eldstemann «henvist» til 3000 meter, mens Jakob og Filip får gå løs på drømmemila.

– Men på en annen side, så er det 1500 meter han elsker og har lyst å holde på med. Jeg ser også gleden av å løpe andre distanser, å utfordre både langdistanseløpere og kortere mellomdistanseløpere, som 800-meterløpere, sier Filip.

Henrik Ingebrigtsen synes motgangen har vært frustrerende.

– Denne gangen har jeg gjort mesteparten rett, men likevel får jeg en på trynet gang på gang på gang. Men det er sånn livet er. Det er ikke alt som går på skinner. Du må skape resultatene selv ved å ta smarte valg og forhåpentligvis få kontinuitet nok til å skape gode prestasjoner, forteller han selvkritisk.

Publisert: 13.06.19 kl. 13:35