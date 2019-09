BESTEMT NORSK DOPINGJEGER: Rune Andersen (t.h) vil kommende søndag fatte et endelig vedtak når det gjelder Russlands deltagelse som nasjon i friidretts-VM neste uke. Her sammen med friidrettspresident Sebastian Coe i desember i fjor. Foto: ERIC GAILLARD / X00102

Norsk dopingsjef vil bestemme Russlands VM-skjebne

Jelena Isinbajeva ber Det internasjonale friidrettsforbundet IAAF oppheve dopingsanksjonene mot Russland slik at hennes landsmenn neste uke kan delta i VM for Russland. Nordmannen som skal avgjøre dere skjebne, kan ikke svare på om friidretts- og stavdronningen vil bli bønnhørt.

– Jeg kan ikke si i hvilken retning det går. Det er for tidlig å si om det kommer til å skje eller ikke, svarer Rune Andersen på spørsmål om Russlands utøvere endelig vil få lov til å konkurrere i et mesterskap under eget nasjons-flagg.

Russland ble utestengt fra å delta i internasjonale friidrettsmesterskap under sitt nasjons-flagg første gang i november 2015. Rune Andersen har som sjef for IAAFs etterforskningsgruppe flere ganger siden måttet meddele at det russiske friidrettsforbundet ikke har oppfylt kravene for å bli tatt tilbake i folden.

9. juni i sommer gjorde han det for 11. gang.

Til da hadde russiske utøvere måttet delta som «godkjente nøytrale utøvere» (authorised neutral athlete: ANA), vel å merke etter å ha innfridd strenge opptakskrav. Ifølge nettstedet Inside The Games er 128 russiske friidrettsutøvere blitt godkjent i 2019, mens 58 har fått sine søknader avvist.

20 russiske utøvere er klare for VM.

For drøyt tre måneder siden sa Rune Andersen imidlertid at de siste hindrene for Russlands comeback som friidretts-nasjon kunne være ryddet av veien før mesterskapet i Doha 26. september til 6. oktober.

– Vi håper dette blir løst raskt. Det kan skje før VM i Doha, uttalte Rune Andersen fra sin plass ved siden av IAAF-president Sebastian Coe på podiet foran mediene etter IAAFs siste styremøte i Monaco 9. juni.

Det har ikke skjedd.

Sist lørdag publiserte Inside The Games en sak der Jelena Isinbajeva (37), som har vunnet to OL-gull (2008 og 2012), tre VM-gull (2005, 2007 og 2013) og har verdensrekorden i stav med 5,06 meter, at hun håpet IAAF-styret ville droppe sanksjonene før VM.

Hun er medlem av utøverkomiteen i Den internasjonale olympiske komité IOC.

– Alt som er nødvendig å gjøre, er blitt gjort fra vår side. Vi håper våre utøvere vil være fri til å konkurrere under Russlands flagg og at det ikke lenger vil være et kollektivt ansvar for brudd på anti-dopingreglene, sier Jelena Isinbajeva – som ble nektet å delta i Rio-OL nettopp på grunn av det.

– Jeg har jobbet med dette siden forrige styremøte, sier Rune Andersen til VG mandag kveld – en uke før Russlands VM-skjebne blir bestemt i Doha.

Han tilføyer at han vil ta med «alt» han har innhentet av informasjon i møter med «russisk friidrett» til et siste og avgjørende møte med komiteen han er leder for. Det møtet finner sted i Doha førstkommende søndag, altså fem dager før VM-åpningen samme sted – og dagen før IAAF mandag 23. september skal fatte sitt vedtak om Russlands VM-deltagelse.

– Vi vil følge det Rune (Andersen) anbefaler. Jeg vil i alle fall gjøre det, sier Svein Arne Hansen til VG.

Han sitter i IAAF-styret i kraft av sitt verv som president for Det europeiske friidrettsforbundet.

Rune Andersen forklarer at hans spesialoppnevnte komité – IAAFs «Task Force» – vil fatte et vedtak, som vil være en anbefaling overfor IAAF-president Sebastian Coe og hans styre.

