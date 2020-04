Kommentar

Sitrende løpetid!

Av Leif Welhaven

Bislett Games-ledelsen har en utsøkt evne til å tenke kreativt. Aldri har det vært mer befriende enn akkurat nå.

Det som skal skje 11. juni blir garantert både uvant og merkelig. Likevel er det hevet over tvil at arrangementet som er døpt «Impossible Games» blir et sårt tiltrengt høydepunkt.

Det er faktisk en prestasjon fra Steinar Hoen & co å komme opp med et konsept nå, som gir oss en anledning til å se de fremste friidrettshåpene i aksjon uten å gå på akkord med kravene som gjelder i coronakrisen.

Det er vesentlig her at smittevernoverlegen ikke har gitt noen dispensasjon som kan gi enkelte vann på munnen om forskjellsbehandling av idrettsstjerner. Gjennom et nøye uttenkt konsept har Bislett Games kommet opp med en idrettskonkurranse helsemyndighetene anser for å være innenfor coronakravene.

La gå at både sololøp, fortløpende diskos-desinfisering og snodige distanser vil gi et stevne langt unna det vi forbinder med et ordinært stjernetreff sentralt i Oslo, men bare det å kunne glede seg til å se Warholm, Ingebrigtsen, Bjerkeli Grøvdal og flere utenlandske stjerner i action er en mental vitamininnsprøyting.

Ned i minste detalj er opplegget som ble presentert torsdag både smart, kreativt og en fjær i hatten til samarbeidsånd mellom arrangør og lokale myndigheter.

Om noen først skulle klare å knekke en slik kode under krevende omstendigheter, er det vel egentlig ikke kjempeoverraskende at det er en gjeng med dokumentert evne til nytenkning.

Det kan for eksempel representantene fra Norges Skiforbunds høstmøte skrive under på. De skulle diskutere egne klimautfordringer, og hadde invitert nettopp Hoen til å presentere en av de mest gjennomgripende og omdømmebyggende idrettslige miljøsatsingene det er mulig å oppdrive. Som tente lys satt skitoppene der, mens Hoen snakket varmt om den røde tråden i å få en idé og gjennomføre den.

Og nå blir det altså friidrett i coronakrisen.

Med et verdensrekordforsøk fra Karsten Warholm – i ensom majestet – som en av rosinene i pølsen.

Rent sportslig blir det sikkert ikke det mest minnerike stevnet, og selvsagt skulle man gjerne vært på stadion. Men etter en så lang idrettshunger, blir løpetid i juni en opplevelse som vil sitte i lenge likevel.

Publisert: 24.04.20 kl. 08:37

