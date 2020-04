SENTRAL: Ove Talnes har vært friidrettslandslagets lege i en mannsalder. Her sitter han sammen med Filip Ingebrigtsen i forbindelse med et pressetreff i EM i Berlin for halvannet år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Landslagslege corona-syk: – Ble fryktelig dårlig

Friidrettslandslagets mangeårige lege Ove Talsnes (62) ble «fryktelig dårlig» og fikk påvist corona-smitte en uke etter at han kom hjem fra en skitur i østerrikske Ischgl.

– Jeg merket at noe var galt akkurat en uke etter at jeg kom hjem. Jeg var i karantene fordi jeg kom fra utlandet, men var ute og trimmet og gikk noen skiturer. Jeg følte meg helt oppesen. Etter en skitur ble jeg fryktelig dårlig, forteller Ove Talsnes.

Han var i et reisefølge på fire personer som dro til Ischgl for å stå på ski i begynnelsen av mars. De kom hjem etter en uke, den 14. mars. Det var omtrent da det begynte å vise seg at nettopp Ischgl var arnested for corona-smitten som spredde seg i Norge.

Ove Talnes sier at han ikke oppsøkte den «beryktede baren» – det angivelige opphavet til smitten – og holdt seg unna såkalt after ski i alpelandsbyen. Han regnet likevel med at han ville få det, som han uttrykker det.

Han ba om å bli testet etter hjemkomst. Den testen var negativ. Men så ble han dårlig og ville bli testet igjen, før han skulle tilbake på jobb som lege. Da var testen positiv for corona-sykdommen covid-19.

I motsetning til resten av reisefølget, som han forteller ikke er blitt rammet på samme vis som ham, ble han «helt slått ut» av den.

– Hodepine. Verk i muskler og ledd. Overalt. Jeg var sliten og nærmest utmattet. Jeg sov i 18 timer. Hodepinen var kanskje den verste. Den var konstant i fem dager, forteller han.

Han er tidligere friidrettsutøver på toppnivå og fortsatt fysisk robust. De siste fem årene har han imidlertid vært plaget av astma, som er regnet som risikofylt underliggende sykdom i forbindelse med corona-sykdom, og han er 62 år gammel.

– Jeg tenkte på det i forhold til astma. Det var både alder og kronisk lungesykdom. Det var ikke spesielt moro, vedgår Ove Talsnes, som føler seg fin igjen nå:

– Nå er jeg bra. Hodepine og muskelsmerte er borte.

– Du som er sprek, er du overrasket over hvor hardt rammet du ble?

– Jeg er jo ikke vant til å være syk og tenkte ta det var typisk «mannesjuke», at jeg var jævlig pysete. Men det var ubehagelig da det sto på. Heldigvis gikk det ikke ned i lungene. Det var litt vondt i brystet, men jeg fikk ingen problemer med å puste, svarer Ove Talsnes.

Nå har han vært frisk siden sist fredag og lørdag. Om tre dager er tiden hans i isolasjon over.

Publisert: 01.04.20 kl. 18:43

Mer om Coronaviruset Friidrett

