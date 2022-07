1 / 4 SITT LIVS LØP: Amalie Iuel var strålende fornøyd etter forsøksheatet på 400 meter hekk. SITT LIVS LØP: Amalie Iuel var strålende fornøyd etter forsøksheatet på 400 meter hekk. SITT LIVS LØP: Amalie Iuel var strålende fornøyd etter forsøksheatet på 400 meter hekk. SITT LIVS LØP: Amalie Iuel var strålende fornøyd etter forsøksheatet på 400 meter hekk. forrige neste fullskjerm SITT LIVS LØP: Amalie Iuel var strålende fornøyd etter forsøksheatet på 400 meter hekk.

Amalie Iuel satte ny personlig rekord – klar for VM-semifinale

EUGENE (VG) Amalie Iuel (28) gjorde som i forrige VM: satte ny personlig rekord i forsøksheatet og kvalifiserte seg for semifinale på 400 meter hekk.

Under forsøksheatet i VM i Doha i 2019 løp Iuel inn til heatseier på 54.72. Det er en personlig rekord som har stått i tre år, men i VM i Eugene forbedret hun den tiden med to hundredeler.

54.70 er altså hennes nye personlige rekord.

– Jeg sa jo på forhånd at jeg måtte ha et Doha-løp for å komme meg videre, i og med at konkurrentene mine har skrudd opp nivået litt siden sist. Jeg må si at jeg traff ganske godt med det, sier Iuel til VG.

– Jeg prøvde å gå greit til fra starten av. Å løpe mitt løp og ikke tenke så mye på de andre. Da var det ekstra gøy at det kom en liten pers med på kjøpet. Jeg føler det er lenge siden jeg har perset nå.

Med tredjeplass i heatet gikk Tjalve-utøveren til semifinale med god margin.

REKORDGLISET: Amalie Iuel hadde aldri løpt raskere enn hun gjorde natt til onsdag norsk tid.

Tiden var også den syvende beste av samtlige i forsøksheatene i på 400 meter hekk, uten at Iuel legger for mye i det.

– Det tror jeg er ganske tilfeldig. Det er mange som løp ganske billige forsøk, mens jeg måtte løpe mitt livs løp, sier Iuel til NRK.

Semifinalene på 400 meter hekk løpes natt til torsdag, med start klokken 03:15 norsk tid. Da skal Iuel prøve å gjøre det hun ikke klarte i 2019: gå til VM-finale.

Iuel skal også løpe 4x400 meter stafett for Norge. Der går forsøket av stabelen kl. 02:10 norsk tid natt til søndag.

PS! Den norske rekorden på 400 meter hekk er det Line Kloster som har på tiden 53.91. Kloster valgte å stå over VM for å satse mot EM i München i august.