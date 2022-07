1 / 5 forrige neste fullskjerm

Amalie Iuel satte ny pers – klar for VM-semifinale

EUGENE (VG) Amalie Iuel (28) gjorde som i forrige VM: satte ny personlig rekord i forsøksheatet og kvalifiserte seg for semifinale på 400 meter hekk.

Under forsøksheatet i VM i Doha i 2019 løp Iuel inn til heatseier på 54.72. Det er en personlig rekord som har stått i tre år, men i VM i Eugene forbedret hun den tiden med to hundredeler.

– Jeg hadde på følelsen at jeg måtte løpe et likt løp som i Doha. Det var ganske bra timet. Jeg bommet med to hundredeler, men på den riktige siden, sier Iuel til NRK.

54.70 er altså hennes nye personlige rekord.

– Det er veldig deilig å løpe sitt beste løp noensinne i et VM. Da har man prikket inn formen greit. Jeg er fornøyd med den, sier Iuel.

Med tredjeplass i heatet gikk Tjalve-utøveren til semifinale med god margin. Tiden var også den syvende beste av samtlige i forsøksheatene i på 400 meter hekk.

Semifinalene på 400 meter hekk løpes natt til torsdag, med start klokken 03:15 norsk tid. Da skal Iuel prøve å gjøre det hun ikke klarte i 2019: gå til VM-finale.

Iuel skal også løpe 4x400 meter stafett for Norge. Der går forsøket av stabelen kl. 02:10 norsk tid natt til søndag.