STRABASIØST: Norges OL-gullvinner Jakob Ingebrigtsen (20) viste seg igjen fra sin beste side i Eugene i staten Oregon på USAs vestkyst sist helg. Torsdag forventes det samme av ham på 3000 meter i Lausanne.

Gjert om Jakob: − Reiser hjem hvis det ikke er gøy

Gjert Ingebrigtsen (55) vedgår at ukene etter OL-triumfen har vært «krevende» for Jakob Ingebrigtsen (20) og sier det var «beintøft» å ta en weekend-tur til USAs vestkyst foran 3000-meteren i Lausanne torsdag.

– Tidsforskjellene er en utfordring for kroppen. Det er ikke enkelt å skulle snu døgnet. Du klarer ikke å komme unna de fysiske reglene som gjelder for kroppen. En sak er en tur til New York. Men her er det pinadø helt til den andre siden, sier Gjert Ingebrigtsen.

«Den andre siden» er Eugene ytterst på USAs vestkyst. Tidsforskjellen fra Europa til «den andre siden» er ni timer. I slutten av forrige uke dro Gjert Ingebrigtsen dit sammen med sønnene Filip (28) og Jakob. Der innfridde Jakob publikums forventninger lørdag da han vant mileløpet (1609 meter) med tidenes beste tid på amerikansk jord (pluss norsk rekord og årsbeste i verden): 3.47,24 under Diamond League-stevnet i Eugene - neste års VM-arrangør.

Foran Australias Stewart McSweyn (3.48,40), som ble nummer syv på 1500-meteren i OL, og langt foran sin tidligere banemann Timothy Cheruiyot (3.51,17) på 3. plass.

– Jakob var dønn solid. McSweyn sørget for at han måtte gå helt ned i kjelleren, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

– Han måtte nok jobbe litt for det (gode) løpet, sier NRKs friidrettsekspert og OL-gullvinner på 800 meter, Vebjørn Rodal.

– Kolossale utslag

– Han var veldig usikker. Men det gikk bra. Han er veldig god. Det hjelper, svarer Gjert Ingebrigtsen på spørsmål om han kan peke på et par ting som årsak til at Jakob Ingebrigtsen - i motsetning til konkurrentene - virker å ha taklet OL-hardkjøret og belastningene i kjølvannet av det.

– Det er ikke enklere for Jakob enn de andre. Det er beintøft og har medført kolossale utslag. Spesielt på mellom- og langdistanse. Det så vi i Eugene. Mange legger inn årene nå. Spesielt amerikanerne. De er tomme, tilføyer han.

Gjert Ingebrigtsen

For så å vise til «sikkerhetsmarginene» Jakob Ingebrigtsen «har i bunn». De kom blant annet til syne da han før OL - rett fra sykesenga etter en alvorlig halsbetennelse - løp 1500 meter i Monaco på 3.29. I den forbindelse innrømmer Gjert Ingebrigtsen at Jakob virkelig var «på kanten» en periode, og at 5000-meteren i Firenze - der han satte europarekord med 12.48,45 - var en «kostbar sak». Han sier også at hans yngste løpersønn har vært sliten etter OL, at han «virkelig måtte ned».

– Det var krevende, understreker Gjert Ingebrigtsen.

Gjert Ingebrigtsen sier også at de snakker sammen om hvor vidt «kostnaden» ved å konkurrere internasjonalt nå «er større enn gevinsten».

– Hva er gevinsten?

– Det er gøy å delta i konkurranser. Den gangen det ikke er gøy, er det bare å reise hjem, svarer Gjert Ingebrigtsen.

Duell mot Barega

Foreløpig er Lausanne og Diamond League-finalen i Zürich 8. og 9. september «nokså greit» når det gjelder høstens konkurranseplan for Jakob Ingebrigtsen.

Mandag landet Team Ingebrigtsen-trioen i nettopp Zürich. Torsdag står Filip og Jakob på startstreken foran 3000-meteren i Lausannes Diamond League-stevne. Der vil det etter alt å dømme dreie seg om en duell mellom Jakob Ingebrigtsen og Selemon Barega (21). Etiopieren vant OL-gullet på 10.000 meter i Tokyo og sølvmedaljen på 5000 meter i Doha-VM for to år siden, der Jakob Ingebrigtsen tok 5. plass.

Verken 1500 meter eller 5000 meter står på programmet i Lausanne. Baregas personlige rekord på 3000 meter er 7.32,17, mot Jakob Ingebrigtsens 7.27,05 fra Roma i september i fjor.