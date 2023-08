HET: Jakob Ingebrigtsen har sprunget lynraske tider til nå denne sesongen.

Jakob Ingebrigtsen går for dobling – lader opp med brødrene

Jakob Ingebrigtsen (22) gjør den siste VM-preppen sammen med brødrene Filip (30) og Henrik (32). I Budapest planlegges det for gull både på 1500 og 5000 meter.

Kortversjonen Jakob Ingebrigtsen (22) forbereder seg for VM i friidrett i Budapest, sammen med brødrene Filip (30) og Henrik (32).

Ingebrigtsen planlegger å delta på både 1500 og 5000 meter

22-åringen har hatt en sterk sesong med fire seire på 1500 meter og tider ned til ny europarekord på 3.27,14. Han har også satt en verdensrekord på to engelske mil (3218 meter) med 7.54,10.

Jakob har ikke løpt 5000 meter siden han ble verdensmester og europamester på øvelsen i fjor. Vis mer

– Om alt går bra, så er det planen, svarer manager Daniel Wessfeldt på spørsmål om det nå er avgjort at Jakob Ingebrigtsen stiller på to øvelser i VM.

22-åringen har hatt en strålende sesong til nå med fire seirer på 1500 meter og tider helt ned til ny europarekord på 3.27,14. Samt en verdensrekord på to engelske mile (3218 meter) med 7.54,10. 5000 meter har han ikke løpt siden han ble verdensmester og europamester på øvelsen i fjor.

– Jakob kunne ikke hatt en bedre oppkjøring til VM. Han har blitt bedre, et hakk skarpere. Han kan styre løpene som han vil, uten at det spiller noen rolle hvem som er på start. Når toget går, er det ingen som kan følge det, sier Wessfeldt til VG.

– Så er det annerledes i VM med taktikk og at man ikke pusher etter en god tid, men det eneste jeg vet er at det aldri kommer til å gå sakte. Alle har en helt annen respekt for Jakob nå, de andre tenker at han bare må få gjøre sin ting, fortsetter Wessfeldt.

Siden seieren på Bislett i starten av juni har Jakob Ingebrigtsen for det meste vært i høyden i sveitsiske St. Moritz utenom konkurranser. Denne uken flytter han seg til Budapest-området hvor han skal gjøre de siste øktene sammen med brødrene Filip (30) og Henrik (32), samt Magnus Tuv Myhre. De to siste er kvalifisert for 5000-meteren i VM, mens skadeplagede Filip ikke får løpe i VM etter en skuffende sesong.

– Filip blir med i forkant som støtte, sier Wessfeldt.

TRIO: Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen etter Jakobs europarekord på Bislett i juni. Senere har han senket 1500-meterrekorden ned til 3.27,14.

Toppidrettsansvarlig Håvard Tjørhom er den fra forbundet som er tettest på Jakob Ingebrigtsen gjennom sesongen. Han har fulgt opp superstjernen i perioder i St. Moritz og i Diamond League. Tjørhom tror det betyr mye for Jakob å ha brødrene rundt seg når VM nærmer seg.

– Jeg tror Jakob setter pris på det. Det er viktig, det er de han alltid har vært mye sammen med. Når det drar seg til et stort mesterskap, er det daglige viktige. De diskuterer også mye trening og taktikk, det er bedre å ha dem til stede enn på telefon, sier Tjørhom til VG.

Han tror de siste treningsdagene inn mot VM gagner alle brødrene.

– Filip har vært litt uheldig, men blir med frem til mesterskapet starter for å få en god treningsperiode. Han har fortsatt uoppgjorte ting på en løpebane, sier Tjørhom.

Henrik Ingebrigtsen har i perioder fulgt opp lillebroren, men i VM er beskjeden fra forbundet at han skal konse på eget løp.

– Men det er et veldig rutinert og stort støtteapparat rundt Jakob, som har vært med på alle hans seniormesterskap. Jeg tror dette blir bra, sier Tjørhom.

– Skal man prestere i mesterskap, må man ta vare på seg selv. Henrik skal fokusere på sitt løp. Vi har mer enn nok andre folk til å følge opp Jakob, sier sportssjef Erlend Slokvik.

VM går fra 19–27. august. Dette er datoene for Jakob Ingebrigtsen:

19. august: Forsøk på 1500 meter

20. august: Semifinale på 1500 meter

23. august: Finale på 1500 meter

24. august: Forsøk på 5000 meter

27. august: Finale på 5000 meter