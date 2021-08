Warholm sammenlignes med Bolt etter «umulig» prestasjon

TOKYO/OSLO (VG) Karsten Warholm rystet en hel idrettsverden da han senket verdensrekorden på 400 meter hekk med 76 hundredeler. Idrettsverdenen tar i bruk det som finnes av superlativer.

– Det er umulig å løpe under 46 sekunder på 400 meter hekk, men Karsten Warholm klarer alt! Han er naturstridig. Mannen fra vinterlandet Norge senker verdensrekorden med 76 hundredeler i OL-finalen når det gjelder som mest. Det hadde vi aldri trodd. Det er en helt unik prestasjon. Det er det verste jeg har sett. Det er et eventyr det han får til, nærmest ropte NRK-kommentator Jann Post i fullstendig eufori.

Det kokte fullstendig i radioboden til statskanalen, hvor også gullvinneren på 800-meteren i Atlanta i 1996 var til stede.

– Det er en ufattelig tid, sier Vebjørn Rodal etter at Warholm klokket inn på 45,94.

Det var ikke bare norske øyne som fikk med seg løpet som Karsten Warholm mente var «det nærmeste man kommer perfekt».

– Hva i helvete skjedde nettopp, tvitrer Jeremy Wariner, som tok OL-gull i 2004 og OL-sølv i 2008 på 400 meter flatt.

– Hva er det jeg nettopp så deg gjøre? spør Felix Sánchez seg på Twitter – og gratulerer Warholm. 43-åringen tok OL-gull på distansen både i Athen 2004 og London 2012.

GRÅTKVALT: Karsten Warholm tok også til tårene etter den vanvittige prestasjonen i Tokyo. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Sølvvinner Rai Benjamin smadret også den forrige rekorden på 46,70 og løp på 46,17. I tillegg løp brasilianske Alison Dos Santos kun to hundredeler tregere enn den forrige rekorden.

– Bolts 9,58 er ikke bedre enn dette, sier Benjamin i pressesonen etter løpet.

Karsten Warholm var den store favoritten og innfridde så til de grader.

– Det er ganske umenneskelig, men han er jo utrolig bra på det. Hvis man kan velge er det enorm fordel å være favoritt, fordi grunnen til at du er favoritt er at du har prestert best. Problemet er først når du selv lager et press av det. Du må være i angrepsposisjon, vi har snakket masse om det. Det er en kjempefordel, det er en grunn til at du er favoritt, sier Leif Olav Alnes til VG etter løpet.

– En ting er å vinne, men jeg må se flere ganger på den tiden der. Jeg har bare lyst til å hyle av glede. Se på den fantastiske gutten, sier mor Kristin Gølin Haddal til Discovery, mens hun tørker tårene hjemme i Ulsteinvik:

NRK-kommentator Jann Post sammenligner prestasjonen med de aller største som har vært på friidrettsbanen.

– Det er et løp for evigheten, noe vi aldri kommer til å glemme. Det minner meg om Usain Bolts 9.58, Michael Johnson 19.32 i Atlanta. Disse syke forbedringene på toppnivå, det er enda verre enn det, synes jeg, sier Post.

– Jeg er helt sjokkert og stum av beundring for det han får til. Han er åpenbart ikke laget av det samme som oss, sier tidligere hekkeløper Christina Vukicevic Demidov, som nå jobber i NRK.

SJOKKTILSTAND: Karsten Warholm trodde ikke sine egne øyne da han fikk se tiden. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Når man snakker om verdensrekorder så er denne der oppe med Usain Bolts tid på 9,58 sekunder på 100-meter, sier Colin Jackson, to ganger verdensmester på 110 meter hekk.

– Dette er en av de mest utrolige verdensrekordene og jeg er ganske sikker på at den verdensrekorden kommer til å leve lenger enn meg, sier Jackson ifølge BBC.

Fakta om Karsten Warholm * Alder: 25 år (født 28. februar 1996) * Favorittøvelse: 400 meter hekk * Høyde: 1,87 m * Klubb: Dimna * Trener: Leif Olav Alnes * Største meritter, 400 m hekk utendørs: Ett OL-gull (2021), to VM-gull (2017 og 2019), ett EM-gull (2018), én Diamond League-tittel (2019). * Utvalgte personlige rekorder (utendørs): 400 m hekk: 45,94 (verdensrekord) og 400 m flatt: 44,87 (norsk rekord). * Aktuell: Løp inn til OL-gull på 400 meter hekk med den fantastiske tiden 45,94 tirsdag, en forbedring av hans tidligere rekord på 76 hundredels sekund. Vis mer

Før Karsten Warholm var norgesrekorden på 400 meter uten hekker på 46,11. Med hekker løp han altså 17 hundredeler raskere i Tokyo.

Tiden hadde også vært verdens 142. raskeste på 400 meter noensinne uten hekker.

– Folkens, jeg tror ikke dere forstår hva vi nettopp så. En fyr løp under 46 sekunder på 400 meter hekk. Det er Beamons hopp i Mexico, Bolt under 9,6 på 100 meter. Jeg så Kevin Young løpe 46,78 i Barcelona, jeg kan fortsatt ikke tro at Warholm løp så fort, tvitrer den tidligere NFL-spilleren Shannon Sharpe, som nå jobber i amerikansk TV.

– Jeg har sett Grand Canyon, Iguazufallene, Messi få drømmetreff på Camp Nou – og jeg har aldri sett noe som er i nærheten av den 400-meterfinalen. Det er det beste løpet i friidrettshistorien, uten tvil. Alle på stadion er fullstendig målløse, skriver journalisten Cathal Dennehy.

– Du er et beist, skriver Kjetil Jansrud på Instagram.

– Ord blir fattige. Helt vanvittig. Fytti rakker’n, sier Warholms lagvenninne, Amalie Iuel.

– Det er utrolig, sier Abderrahman Samba, som ble nummer fem, til VG.

- Han er et dyr, sier italienske Alessandro Sibilio, som ble sist i løpet, ifølge Nettavisen.

– Da jeg så tiden tenkte jeg bare «holy shit». Han er helt utrolig, sier Kyron McMaster, som endte på fjerdeplass, ifølge Expressen.