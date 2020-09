Foto: CIRO DE LUCA / X03151

Svensken slo Bubkas 26 år gamle rekordhopp

Sergej Bubkas 26 år gamle utendørs verdensrekord i stav er utradert: 6,15 av svensken Armand Duplantis (20) i Roma torsdag kveld.

For mindre enn 10 minutter siden

Den ukrainske stavlegenden hoppet 6,14 den 31. juli 1994.

Duplantis har dermed de beste hoppene både innendørs og utendørs. Innendørs har han verdensrekorden i stav: 6,18 fra Glasgow i februar 2020.

Rekordhoppet torsdag ble begått i Diamond League-stevnet i Roma. Duplantis hadde først et hårfint riv - så var han klart over i andre forsøk. Han jublet allerede i luften på vei ned mot matten. Han ble hyllet av blant andre World Athletics-president Sebastian Coe - foran et tomt stadion.

Armand Duplantis måtte klare seg uten trener på plass, etter som både mamma Helena og pappa Greg hadde dratt hjem til USA. Rekordholderen har både amerikansk og svensk statsborgerskap - men konkurrerer for Sverige.

For noen dager siden slet han med vinden da han forsøkte 6,15 i Berlin.

– Men jeg vil ha den rekorden før sesongen er over, sa en lettere irritert «Mondo» da.

Duplantis er ubeseiret i 2020. I Romas Diamond League-galla klarte han minst seks meter for femte gang i år - og vant sin tiende strake utendørskonkurranse i år. Han hadde 35 centimeter (!) ned til nummer to, Ben Broeders fra Belgia.

Publisert: 17.09.20 kl. 20:20

Mer om Friidrett Armand Duplantis