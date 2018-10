FAR OG TRENER: Gjert Ingebrigtsen forteller i den nye boken hvordan det plager han at han blir mer trener og mindre far. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Pappa Ingebrigtsen om dobbeltrollen: - Til å bli gal av

FRIIDRETT 2018-10-25T06:14:17Z

Han har trent tre sønner til verdenstoppen i friidrett. Nå avslører Gjert Ingebrigtsen (52) at han har vært veldig nær å gi seg - for å redde sin egen papparolle.

– Trenerrollen preger meg i større og større grad. For jeg bruker mer og mer av tiden min på den. Da blir det veldig få øyeblikk i løpet av en dag der jeg får anledning til å være den personen jeg aller helst vil være. På et vis fordufter den omtenksomme, nære og følelsesmessige Gjert, og igjen står en heltidssint, militant, streng kar. Risikoen er at jeg støter folk fra meg. Jeg blir så sint og så firkantet at folk velger meg vekk. Og det ønsker jeg ikke.

Det er Gjert Ingebrigtsens egne ord om demonene som sliter i ham i den nye boken «Kunsten å oppdra en verdensmester». For i takt med at sønnene blir stadige bedre til å løpe, blir han selv mer trener og mindre far.

Han forteller også at det er han som må ta diskusjonene med guttene hver gang det blir konflikter - og at det tar på.

– Dette er også noe Tone og jeg har diskutert mange ganger. Det er en stor belastning at jeg er den som alltid er fornuftig med tanke på alt som skal gjøres. Jeg kan høre mitt eget ekko. «Stå opp når du skal, spis når du skal, legg deg når du skal, tren det du skal.» Det er til å bli gal av.

– Kan du ikke bare være pappa, da?» er det noen som spør. Og jeg har mange ganger vært veldig nær ved å kaste inn håndkleet og bare si at «beklager, jeg klarer ikke dette mer».

I et intervju med VG i fjor sommer , snakket Gjert Ingebrigtsen også om den vanskelige dobbeltrollen.

– Det er en vanskelig situasjon. Du får skylden uansett. Det er en uriaspost. Du havner midt mellom barken og veden. Ungene har en forventning om at du skal hjelpe dem med å oppnå målene sine. Samtidig vil det være opp- og nedturer. Går det godt, tar de det for gitt. Går det dårlig, får du kjeft. Barn er laget sånn at de tar foreldrene for gitt. Du har født dem, så de tar for gitt at du skal servere dem livene deres på et sølvfat. Graden av takknemlighet er sterkt variabel, fortalte Gjert i intervjuet.

I boken letter han også på sløret om treningsregimet han har lagt opp for sønnene.

Han forteller at mellom 20 og 25 prosent av trening foregår rundt det som kalles den anaerobe terskelen, en tilstand der kroppen eliminerer like mye melkesyre som den produserer, sånn at du ikke blir sur i muskulaturen eller kroppen.

Løper sjelden mer enn en time

– I tillegg må du løpe en god del kilometer. Vi har funnet ut hvor stort volumet skal være og hvor stor andel som skal være terskeltrening. Men i motsetning til veldig mange andre så har vi ikke bare trent masse kondisjon, men kondisjon av en bestemt type. Ikke hurtige langturer!

For å få en komplett sammensatt treningspakke legger Gjert inn «litt hurtighet, litt styrke og stabilisering». I en vanlig uke trener Ingebrigtsen-brødrene to ganger om dagen, men løper sjelden mer enn en time om gangen.