NESTEN LIKE GODE: Line Kloster (t.h) hadde bedre tid på 400 meter hekk i friidretts-EM i august enn Amalie Iuel (t.v.). Bildet av de to er fra jordbærselskapet foran 400 meter hekk på Bislett i sommer, der Iuel satte norsk og personlig rekord med 55,26 sekunder. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Hekke-Line (28) droppet fra landslaget – sier nei til B-laget

FRIIDRETT 2018-12-13T12:16:57Z

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Line Kloster (28) løp fortere enn Amalie Iuel (24) på langhekken i EM og var en av Norges beste kvinnelige utøvere i mesterskapet. Men friidrettsforbundets nye toppidrettssjef Erlend Slokvik foretrekker sistnevnte på landslaget fremfor Kloster kommende VM-sesong.

Erlend Slokvik offentliggjorde norsk friidretts satsingslag for 2019 onsdag formiddag:

Elitelaget Team Tokyo (OL 2022), eller landslaget – bestående av 15 utøvere – og utviklingslaget Team Paris (EM 2020), eller bredde- og B-laget – bestående av fire utøvere ( se infoboks for navn, stipender og budsjetter ).

Line Klosters navn var ikke å finne på toppidrettssjefens lister under presentasjonen på Olympiatoppens toppidrettssenter. 400 meter hekk-løperen ble ikke tilbudt plass på elitelaget av Slokvik, og derfor takket hun nei til en plass i B-laget Team Paris.

FAKTA: 400.000 på landslaget Ifølge toppidrettssjef Erlend Slokvik er 2019-budsjettet for friidrettsforbundets toppidrettssatsing 16,4 millioner for 2019. Det er en økning på 1,5 millioner fra EM-sesongen 2018. Årsaken er at VM går i Doha. Utøverne (15) i Team Tokyo får fra 100.000 til 400.000 kroner i årlig stipend, inkludert eventuelle stipender fra Olympiatoppen (60.000, 70.000, 120.000). Utøvere (4) i Team Paris får fra 50.000 til 75.000 kroner i årlig stipend for 2019 fra friidrettsforbundet. Team Tokyo (utøvernes trenere i parentes): Sigrid Borge, Osterøy IL (Helga Reigstad)

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve (Ståle Jan Frøynes)

Sondre Guttormsen, Ski IL (Atle Guttormsen)

Håvard Haukenes, Norna-Salhus IL (Susana Feitor)

Eivind Henriksen, IK Tjalve

Hedda Hynne, Strindheim IL – IK Tjalve fra 1. januar 2019 (Erik Sakshaug)

Henrik Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL (Gjert Ingebrigtsen)

Amalie Iuel, IL Tyrving (Leif Olav Alnes)

Sondre Nordstad Moen, SK Vidar (Renato Canova)

Isabelle Pedersen, IL BUL (Ryan Wilson)

Martin Roe, IL Fri (Ingunn Gatland Jacobsen)

Sven Martin Skagestad, Norna-Salhus IL (Einar Kristian Tveitå)

Karsten Warholm, Dimna IL (Leif Olav Alnes) Team Paris: Ola Stunes Isene, Sturla IF (Lars Ola Sundt)

Tom Erling Kårbø, Stord IL (Nils Hetleflåt)

Jonathan Quarcoo, FIK Orion (Mette Karin Ninive)

Marcus Thomsen, IK Tjalve, (Vesteinn Hafsteinsson)

Toppidrettssjefen vedgår at han «ble overrasket» da hun gjorde det. Årsaken til at han ikke tilbød henne plass i A-laget Team Tokyo, har å gjøre med «kriteriene styret har vedtatt»:

1) Rangert blant de 20 beste i verden, 2) blant de seks beste i EM 2018.

Disse innfrir ikke Kloster. Men det gjør heller ikke 400 meter hekk løper Amalie Iuel . Erlends Slokviks forklaring er at Iuel ble tatt ut til Team Tokyo allerede for to år siden, under forutsetningen av at det var – og er – «en langsiktig satsing».

– Iuel ble tatt ut nå fordi hun ble tatt ut for to år siden?

– Ja, svarer toppidrettssjefen på VGs spørsmål.

Line Kloster har trent under Petar Vukicevic ledelse siden 2010. På spørsmål fra VG om han tror han – med hans fortid – kan være årsaken til at Line Kloster ikke er inne i landslagsvarmen, svarer Petar Vukicevic klart nei.

– Nei, de (forbundsledelsen) oppfører seg veldig korrekt overfor meg. Vi har hatt hyggelige samtaler når det gjelder Line. Men ja, vi mener at hun på bakgrunn av hennes tider og utvikling hører hjemme i A-laget, sier Petar Vukicevic.

– Jeg mener jeg burde fått tilbud om å være med i Team Tokyo, fordi jeg mener at jeg tilhører det. Det har å gjøre med mine prestasjoner i år, og slik Team Tokyo ser ut nå. Jeg har blant annet satt tre norske rekorder, og jeg har klart VM-kravet (det nåværende) tre ganger, forklarer Line Kloster (28).



Hun viser også til at hun har satset på 400 meter hekk kun i ett år. Det tar, slik hun ser det, vanligvis lang tid å bli en «moden» utøver på langhekken i friidrett.

Hun var også blant Norges aller beste kvinnelige utøvere under friidretts-EM i Berlin sist høst. Line Kloster ble i likhet med Amalie Iuel slått ut i semifinalen på 400 meter hekk. Klosters tid var 55,78, Iuel løp på 55,81 i et annet heat. Ifølge Erlend Slokvik er Iuel rangert som nummer 10 i Europa, Kloster som nummer 13.

– Jeg har ingen offentlig mening om det. Det burde være en sak mellom Lines team og friidrettsforbundet. Det er ikke min sak, svarer Amalie Iuel på spørsmål om hun synes Line Kloster også burde fått plass i Team Tokyo sammen med henne.

Iuel har bedre personlig rekord enn Kloster på 400 meter hekk (55,26/55,49), mens Kloster kan vise til en noe bedre snitt-tid på øvelsen i 2018. Kloster har senket sin bestetid mer på ett år enn Iuel har gjort de siste tre årene.

Line Kloster understreker at hun ikke vil sammenligne sin prestasjoner og resultater med resultatene til noen av dem som nå faktisk er tatt ut til friidrettslandslaget.

– Det dreier seg om det prinsipielle. Det økonomiske har ingen ting å si. Jeg kunne fått betaling som om jeg var i Team Paris (utviklingslaget), hvis jeg var blitt tilbudt en plass i Team Tokyo (elitelandslaget), sier Line Kloster.

Det hevder hun at hun har sagt i møter med toppidrettssjef Erlend Slokvik.

– Det gir høyere status og anerkjennelse å være en del av Team Tokyo. Jeg mener jeg har gjort meg fortjent til den statusen og anerkjennelsen, sier Line Kloster.

Hun forteller at klubben hennes, Vidar, sørger for ar hun kan satse som hun ønsker foran kommende VM-sesong. Hun skal blant andre trene samen med Sveits’ EM-gullvinner på 400 meter hekk, Leá Sprunger.

– Er du sur for ikke å ha blitt tatt ut på elitelaget?

– Nei, men jeg ble litt skuffet. Jeg får bruke det som ekstra motivasjon til å gjøre det enda bedre. VM er målet mitt neste sesong. Det gleder jeg meg til, sier hun.