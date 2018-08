Haukenes rett i legeteltet etter sprekk: Aldri vært så kokt før

Publisert: 07.08.18 12:25 Oppdatert: 07.08.18 14:41

FRIIDRETT 2018-08-07T10:25:47Z

BERLIN/OSLO (VG) Fire kilometer før mål lå Håvard Haukenes (28) an til EM-medalje, men 28-åringen måtte ta til takke med 4. plass under EM i Berlin. Aldri før har han vært «så kokt».

I målområdet nær kollapset Haukeland, trengte å bli støttet av to funksjonærer og ble ført rett inn i legeteltet i målområdet.

Kanskje ikke så rart etter å ha gått 50 km i rundt 30 grader i Berlin, noe som tok 28-åringen tre timer, 48 minutter og 35 sekunder.

– Husker du at du gikk i mål?

– Ja, jeg husker det, svarer Håvard Haukenes på VGs spørsmål, og fortsetter:

– I dag fikk jeg virkelig gitt alt, og det er en god seier.

– Har du vært like kokt tidligere som nå?

– Nei, det kan jeg trygt si at jeg ikke har vært, sier han, og forteller at det gikk ned opp mot syv liter med drikke på de nesten fire timene han var i løypa.

– Var du ved bevissthet hele tiden i teltet i de 30–40 minuttene du var der?

– I starten var jeg veldig groggy, for blodtrykket var litt høyt. Og så måtte de sjekke oksygenmetningen og feberen, men alt det var bra etter en liten stund. Deretter måtte de ise ned hele kroppen, men nå begynner jeg å kjenne meg normal igjen, sier Haukenes.

VG Direkte: Følg EM i friidrett her!

Nordmannen endte på 4. plass, men kjempet innbitt om medalje nesten helt til siste slutt.

Lenge virket det å bli et rotterace om sølvet mellom Håvard Haukenes og hviterussiske Dzmitry Dziubin, men plutselig slo Matej Tóth til.

Slovaken hadde tidligere sett ferdig ut, men hadde tydeligvis disponert kreftene bedre enn de to andre, for Tóth, som lå som nummer fire med fire kilometer igjen, kunne juble for 2. plass i mål.

Han ble bare slått av suverene Maryan Zakalnytskyy fra Ukraina.

Bak Tóth igjen var det hviterusseren som var sterkest. Dziubin og Haukenes var side om side med fire kilometer igjen, men derifra og inn gikk det ikke nordmannens vei.

– Når følte du at det buttet imot?

– Rundt 46–47 km. Da var det vondt. Da var det bare å lene seg fremover og kjenne at vekten gikk fremover. Opp med hodet og jobbe, jobbe, jobbe og puste, puste, puste, sier Haukenes.

Han var i mål til 4. plass på tiden 3.48.35, 36 sekunder bak den siste plassen på podiet.

– Det hadde vært helt rått å få medalje, og fra 40 til 44 km hadde jeg en liten tro på det, sier han.

På forhånd hadde Haukenes allerede dempet egne forventninger og satt topp 10 som mål. Han har byttet trener og startet sesongen med å slite med skader i flere måneder, før han gikk inn i EM med et par måneder med god trening.

– Hvor skuffet er dere i støtteapparatet over at medaljen glapp?

– Dette er en av de beste prestasjonen til Håvard Haukenes, og det er vi veldig fornøyd med, svarer Olympiatopp-lege Ove Talsnes.

Topp 5:

1.) Maryan Zakalnystkyy, 3.46.32. 2.) Matej Tóth, 3.47.23. 3.) Dzmitry Dziubin, 3.47.59. 4.) Håvard Haukenes, 3.48.35. 5.) Carl Dohmann, 3.50.27

PS: På damesiden var det portugisiske Inês Henriques sm var best på tiden 4.09.21. Det var første gang 50 km kappgang sto på programmet for kvinnene. Hun slo ukrainske Alina Tsviliy med omtrent tre og et halvt minutt og spanske Julia Takács med seks minutter.

VG kommer tilbake med mer!