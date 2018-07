DÅRLIG TID: Sven Martin Skagestad under VM i London i fjor, der det ble stopp i kvalifiseringen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

U23-gullhelten Skagestad i tidsnød for å rekke EM

Publisert: 24.07.18 14:32

FRIIDRETT 2018-07-24T12:32:29Z

Sven Martin Skagestad (23) trodde EM-kravet skulle bli lett match og økte treningsmengden. Nå er han i tidsnød for å kvalifisere seg til mesterskapet i Berlin.

For et år siden tok diskoskaster Sven Martin Skagestad gull i U23-EM , og ble belønnet med VM-plass i London.

I år skulle han cruise seg til EM i Berlin, men kravet på 63,50 meter har vist seg som et langt tøffere hinder enn bergenseren hadde trodd det skulle bli.

Disse har greid EM-kravet Ezinne Okparaebo (100 og 200 meter), Helene Rønningen (200 meter), Line Kloster (200 meter og 400 meter hekk), Amalie Iuel (400 meter og 400 meter hekk), Yngvild Elvemo (800 meter), Hedda Hynne (800 meter), Karoline Bjerkeli Grøvdal (1500 meter og 3000 meter hinder), Tonje Angelsen (høyde), Lene Retzius (stav), Sigrid Borge (Spyd. Jonathan Quarcoo (100 og 200 meter), Karsten Warholm (400 meter og 400 meter hekk), Thomas Roth (800 meter), Jakob Ingebrigtsen (1500 meter og 3000 meter), Filip Ingebrigtsen (1500 meter og 3000 meter), Henrik Ingebrigtsen (1500 meter og 3000 meter), Marius Vedvik (10.000 meter), Sondre Nordstad Moen (10.000 meter og maraton), Tom Erling Kårbø (3000 meter hinder), Eirik Dolve (stav), Sondre Guttormsen (stav), Eivind Henriksen (slegge), Martin Roe (tikamp), Håvard Haukenes (20 kilometer og 50 kilometer kappgang) Kilde: Friidrett1

– Siden det var overkommelig tenkte jeg at jeg kunne bruke året til å trene en del mer og likevel kaste bra, men det har gått ut over kastingen mer enn man skulle trodd, forteller 23-åringen til VG.

På Bislett onsdag forrige uke landet skiven på 60.97 meter. Skagestads sesongbeste er på 61,27 meter. I 2016 perset han på 65,20 meter, godt over det kravet Norges friidrettsforbund (NFIF) har satt.

Grunnen til at det er gått tråere i år, er at Skagestad ikke har noen juniormesterskap i år, og ingen store konkurranser før et eventuelt EM i august. Derfor hadde han for første gang på flere år muligheten til å øke treningsmengden. Det var i alle fall det han og treneren tenkte.

– Har dere nedprioritert EM?

– EM er et viktig mål, men siden det bare er ett mesterskap kunne vi tenke litt annerledes.

– Burde dere gjort noe annerledes enn dere har?

– Det er vanskelig å si. Det har vært mange stevner med dårlige forhold og sånt som man ikke kan gjøre noe med. Jeg har fått lite ut av dem, sier 23-åringen.

Nå har han tre muligheter til for å nå den magiske grensen på 63,50 meter. Den første kommer allerede onsdag i svenske Karlstad.

Skagestad forteller at han tross den uventede motgangen ikke har gjort noen, eller vil gjøre noen, endringer på treningsprogrammet.

– Det blir bedre og bedre for hver dag, sier han til VG.

Omskolert veteran manglet 0,01 sekund

Mens Skagestad forventer EM-plass, vil det for Elisabeth Slettum (31) være en ordentlig fjær i hatten.

Det meste av karrieren har hun vært kortsprinter, men fra forrige sesong begynte hun å satse på 400 meter hekk. Slettum er en del av treningsgruppen til verdensmester Karsten Warholm og EM-klare Amalie Iuel under Leif Olav Alnes.

Til nå har Iuel og Line Kloster greid kravet på 400 meter hekk på 57,50. På Bislett forrige uke var Slettum kun ett hundredelssekund unna å bli nummer tre, da hun perset på 57,51.

Neste sjanse kommer i svenske Karlstad denne uken. Der håper 31-åringen å ha hundredelene på sin side.

– Jeg tror jeg har en del å gå på. Det er mye jeg kan forbedre meg på ennå, som å tåle melkesyren og å tilpasse stegrytmen, sier utøveren som to ganger har løpt 200 meter flatt i EM.

Forsinket av skadet

En hekkeløper som ikke er veldig bekymret for EM-plassen, selv om han ikke har greid kravet ennå denne sesongen, er Vladimir Vukicevic (27).

Han var ni hundredelssekunder bak EM-kravet på 13,89 da han sesongdebuterte utendørs på 110 meter hekk på Bislett forrige uke.

Etter innendørs-VM i mars har ting gått på tverke.

– Alt gikk på skinner, men så fikk jeg to småproblemer på rad i lårene mai og juni, forteller han.

Nå er lårene gode igjen og farten er på plass, men Vukicevic merker at utholdenheten til å holde ti hekker ikke er på plass ennå. Det et han likevel sikker på at den er i Berlin fra 6. august. Dit er han sikker på å komme, selv om han ikke skulle greie kravet de neste to ukene.

– Jeg har en god relasjon med Håvard (Tjørhom, sportssjef i NFI) på EM. VI har lagt en plan. Håvard vet hva jeg kan få til. Så lenge jeg bekrefter form kan jeg dra til EM, sier 27-åringen med personlig rekord på 13,54 fra 2016.

PS. Det endelige EM-uttaket offentliggjøres 30. juli.