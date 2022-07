SENKET VERDENSREKORDHOLDEREN: Domnic Lokinyomo Lobalu slo Jacob Kiplimo i spurten og senket sin personlige rekord med 20 sekunder på 3000-meteren i Stockholms Diamond League-stevne torsdag.

Forbløffet konkurrenten: − Skal ikke gå an

Flyktningen Domnic Lokinyomo Lobalu (23) fikk for første gang delta i et Diamond League-stevne. Det endte med en sensasjonell seier.

Med en personlig rekord på 7.49,31 var det lite som tydet på at det var Lobalu som skulle stikke av med seieren på torsdagens 3000 meter i Stockholm. Flere av løperne på start hadde en personlig rekord på under 7.30, men ut på oppløpet var det nettopp Lobalu som var sterkest.

23-åringen fikk kjempet seg forbi Jacob Kiplimo – verdensrekordholderen på halvmaraton – de siste meterne og krysset målstreken på tiden 7.29,48 – årsbeste i verden og en forbedring av hans personlige rekord med snaut 20 sekunder.

– Jeg har aldri hørt om han før, sier norske Narve Gilje Nordås til NRK etter løpet.

SKIMTES BAK I FELTET: Narve Gilje Nordås (til høyre bak) med Domnic Lokinyomo Lobalu på sin høyre side under 3000-meterløpet i Stockholm torsdag kveld.

Han ble selv nummer åtte med tiden 7.44,28. Narve Gilje Nordås, som har Gjert Ingebrigtsen som trener, er i motsetning til Lobalu kvalifisert for friidretts-VM - på 5000 meter - i Eugene 15.-24. juli.

Info Rekordstor norsk VM-tropp Sportssjef Erlend Slokvik i Norges friidrettsforbund tok torsdag ut 22 utøvere til VM i Eugene i Oregon på USAs vestkyst: Kvinner: Elisabeth Slettum, IL Skjalg - 200 meter og 4x400 meter stafett. Hedda Hynne, IK Tjalve - 800 meter. Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve - 5000 meter. Amalie Iuel, IK Tjalve - 400 meter hekk og 4x400 meter stafett. Line Kloster, SK Vidar - 400 meter hekk og 4x400 meter stafett. Beatrice Nedberge Llano, Laksevåg TIL - slegge. Linn Oppegaard, Moss IL – 4x400 meter stafett. Astri Ayo Lakeri Ertzgaard, IK Tjalve – 4x400 meter stafett. Menn: Ferdinand Kvan Edman, IK Tjalve - 1500 meter. Filip Ingebrigtsen, Sandnes IL - 1500 meter. Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL - 1500 meter og 5000 meter. Narve Gilje Nordås, Sandnes IL - 5000 meter. Karsten Warholm, Dimna IL - 400 meter hekk. Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL - 3000 meter hinder. Tom Erling Kårbø, Stord IL - 3000 meter hinder. Sondre Guttormsen, SK Vidar - stav. Simen Guttormsen, SK Vidar - stav. Pål Haugen Lillefosse, Fana IL - stav. Marcus Thomsen, IL Norna-Salhus - kule. Eivind Henriksen, IK Tjalve - slegge. Thomas Mardal, Gloppen Friidrettslag - slegge. Sander Aae Skotheim, IK Tjalve - 10-kamp. Vis mer

Riktignok har de to faktisk møtt hverandre før. På en 5000-meter i Luzern i fjor ble nordmannen nummer fire (13.16,67), mens Lobalu kom i mål på en niendeplass (13.34,18).

At seieren kom i Lobalus første Diamond League-konkurranse gjør den norske 23-åringen mildt sagt forbløffet.

– Det skal ikke gå an. Fysiologien sier at det ikke skal gå an, men så klarte han det likevel, sier Gilje Nordås.

LOT SEG IMPONERE: Narve Gilje Nordås hadde ikke mulighet til å henge med Lobalu under torsdagens 3000 meter.

Historien om Lobalu starter i det som i dag er Sør-Sudan, et land han flyktet fra på grunn av borgerkrig da han var ni år gammel. Han kom seg videre til Kenya, hvor han begynte å løpe for det kenyanske flyktninglaget. Gjennom de fikk han delta i VM i friidrett i 2017 i London, hvor han som 18-åring ble slått ut i forsøket på 1500 meter.

I et intervju med Lobalus sponsor, forsikringsselskapet Generali, forteller 23-åringen om oppveksten og veien til Sveits – hvor han har bodd de siste årene.

– I mai 2019 deltok jeg i Harmony Geneva Marathon for Unicef og så ble jeg værende der. Det var ikke lett, men ulike sentre for asylsøkere i Vallorbe og Chiasso tok meg inn. Jeg måtte vise at jeg ønsket og hadde ferdighetene til å bli en profesjonell løper, forteller Lobalu.

Siden har Lobalu knapt beveget seg utenfor Sveits. Han er avhengig av å få visum for å kunne delta i løp utenfor Sveits, noe han fikk til et halvmaraton i Berlin tidligere i år og nå til Diamond League-stevnet i Stockholm.

– I begynnelsen var jeg litt redd. Mot slutten begynte jeg å ta igjen folk, og på de siste 100 meterne trodde jeg at jeg kunne vinne. Jeg trodde på det hele tiden. Jeg ga aldri opp, så jeg er veldig glad for denne seieren. Jeg ønsket virkelig å bli den første flyktningen som vinner. Jeg ønsker å motivere andre flyktninger også, sier Lobalu til arrangøren.

– Første gang jeg så Diamond League, tenkte at jeg at en gang har jeg lyst til å være der. Vi startet å jobbe hardt for det, og nå er jeg her. Jeg er glad for å vinne, sier han til NRK.

Lobalu representerer nå «Athlete refugee team» (ART) og kan dermed delta i internasjonale konkurranser i regi av det internasjonale friidrettsforbundet. Han er ikke kvalifisert til VM i USA senere denne måneden, men Lobalu har store mål for karrieren videre.

– Det som allerede har vært målet mitt i noen år er å slå rekorder. Og så ønsker jeg også å bli den første flyktningen som vinner medaljer i de største internasjonale konkurransene, sier han til Generali.