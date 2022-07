BARE NESTEN: Karsten Warholm ble nummer syv.

Mislykket finale for Warholm: Endte nest sist

EUGENE (VG) For første gang på over fire år ble Karsten Warholm (26) slått. Det skjedde i VM-finalen. Brasilianske Alison dos Santos (22) var overmannen i finalen hvor det gikk helt galt for nordmannen.

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres!

Som første nordmann i historien kunne nordmannen vinne sitt tredje strake VM-gull.

Det så lenge lovende ut, men så sa det stopp.

– Det så kjempebra ut lenge, men det ble litt langt. Jeg håper at han ikke pådro seg noe, men han gikk nok tom, sier trener Leif Olav Alnes til NRK.

– Jeg tenkte at det var gode sjanser, men forberedelsene har ikke vært som de skulle. Det var bare å gi gass. Ingen kan gjøre bedre enn sitt beste. Jeg er veldig stolt over jobben han har lagt ned de siste seks ukene. Han er nok skuffet over resultatet, sier treneren videre.

Foran finalen uttalte Warholm at han var nervøs. Løpet var hans første skikkelige test etter skaden han pådro seg i låret i juni.

Oppladningen var dermed langt fra optimal, og mange holdt både dos Santos og amerikanske Ray Benjamin som større favoritter enn 26-åringen fra Ulsteinvik.

Frykten for at Warholm ikke skulle bli klar til sesongens store mål var virkelig til stede.

Vinnertiden endte til slutt på 46.29.

VANT: Ailson dos Santos.

To timer før finalen la hovedpersonen selv ingen skjul på at han var preget av nerver.

– Jeg kjenner på nervene, men det er slik det skal være. Skaden er et tilbakelagt stadium. Nå skal jeg løpe slik folk kjenner meg, og samtidig kose meg. Det er ikke ofte vi får slike finale. Jeg har sagt at jeg er fornøyd så lenge jeg gjør mitt beste, men jeg gir meg ikke uten kamp. sa Warholm til NRK foran superduellen mot dos Santos og Benjamin.

Foran finalen var det mange som holdt nettopp dos Santos som den store favoritten. Før finalen i USA hadde 22-åringen den beste tiden på 400 meter hekk i år med 46.80, ett tidel bak Warholms gamle verdensrekord fra Bislett i 2021.

– Jeg ser på meg selv som favoritten til å ta gullet, sa dos Santos til VG etter lørdagens innledende heat.

Brasilianeren var ikke den eneste som bruste med fjærene før finalen. Benjamin, sølvvinneren fra Tokyo-OL, mente også at han var favoritt i mesterskapet på hjemmebane.

– Hvis du spør meg, så visst pokker er jeg favoritt, sa Benjamin lørdag.