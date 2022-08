KLAR IGJEN: Norgesrekordholder Hedda Hynne (32) løper torsdag kvalifisering for semifinalen i friidretts-EM i München.

Vurderte EM-nei etter corona-VM

MÜNCHEN (VG) Hedda Hynne (32) orket ikke å trene hardt etter sitt covid-spolerte VM forrige måned. Norges 800-meterhåp vurderte så sent som dagen før avreise å melde avbud til friidretts-EM.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi vurderte deltagelsen her til dagen før avreise. Vi reiste søndag, bekrefter hennes trener og samboer Erik Sakshaug.

– Hadde hun ikke hatt tro på at hun kan prestere, ville vi ikke reist. Vi var nødt til å få noen svar på det. Og ja, så sent som onsdag for en uke siden så det ikke bra ut. Men plutselig gjorde hun det mye bedre på et par hardøkter, forteller han under et pressetreff med flere norske utøvere og ledere på Norges laghotell Infinity i tjukkeste skauen utenfor München.

Hedda Hynne, norsk rekordholder på 800 meter med 1.58,10, er klar for sitt tredje europamesterskap utendørs. Hennes 7. plass fra mesterskapet i Amsterdam for seks år siden er ifølge nettstedet Friidrett1 den beste EM-plasseringen av en norsk kvinne på distansen.

– Jeg er veldig spent på hvordan det holder torsdag. Jeg har ikke løpt en 800-meter siden VM. Den vet alle at ikke var en stor «höjdare», tilføyer hun.

UTSLÅTT: Hedda Hynne etter 800 meternedturen VM i Eugene forrige måned.

Hedda Hynne løper innledende kvalifiseringsheat torsdag klokken 10.45. Hun sier at det er en liten brikke som mangler for at hun skal føle seg «helt komfortabel» når det gjelder gjennomføringen av det.

Semifinalene går 24 timer senere, EM-finalen lørdag kveld.

– Jeg tror det har vært uvant for kroppen å komme i gang med de helt tøffeste øktene – «kjellerøktene». Og det er uvant å komme til august uten å ha kjørt så mange som jeg er vant til, og så mange løp som jeg er vant til, sier Hedda Hynne.

Hun var en av flere norske ledere og utøvere som testet positivt for covid-19 under Norges treningssamling i Berkeley i California foran friidretts-VM 15.–24. juli. Hun ble friskmeldt til start i Eugene, men kvalifiseringsheatet endte i nedtur.

Hedda Hynne sier at «vi» – hun og trenersamboer Erik Sakshaug – umiddelbart etter VM tenkte at det var litt kortere tid til EM (15.-21. august) enn de kunne ønsket. Sakshaug sier at han fra et trenerståsted er spent og usikker på hva han vil få se fra tribunen i Olympiastadion torsdag morgen.

– Hun har ikke vært syk, bortsett fra at hun var litt tett i nesen et par dager. Hun hadde ingen særlige symptomer på covid. Men i idrettssammenheng har hun vært dårlig. Det er totalt uforutsigbart med covid. Mange utøvere har hatt det, alle med unike historier (sykdomshistorikk), sier han.

– Du har ikke vært fristet av å slå en strek over denne sesongen og si at nå er det VM-sesongen 2023 (Budapest i august neste år) som teller?

– Nei, fordi jeg føler meg absolutt ikke ferdig. At jeg etter løpet i VM fikk en emosjonell reaksjon, gjorde at jeg hentet meg ganske fort, svarer Hedda Hynne.

Den mentale nedturen var raskt overstått.

– Det ville være feigt om jeg ikke hadde prøvd, sier Hedda Hynne med tanke på «go for it» rett før deadline.