IKKE TIL VM: Ferdinand Omanyala.

AFP: Visumtrøbbel før VM – Afrikas raskeste mann mister mesterskapet

Ferdinand Omanyala (26) innehar årets tredje raskeste tid på 100 meter, men kenyaneren kommer seg ikke til friidretts-VM i Eugene i Oregon.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det forteller Omanyala selv til AFP.

– Jeg har gitt opp å reise til Oregon. Selv om jeg får visum i dag er det for sent, sier han.

Sammen med fem andre kenyanske VM-kvalifiserte utøvere var Omanyala visumfast i hjemlandet onsdag.

Ifølge afrikanske Sports Brief vil flyturen fra Kenya til USAs vestkyst ta 24 timer. De innledende heatene på 100-meteren for menn begynner allerede fredag.

– Det ville bety å bestille flyreiser, noe som bare er mulig om natten, og løpet er i morgen. Det er ikke mulig, sier Omanyala og fortsetter:

– Det er ingenting jeg kan gjøre. Det har vært min lengste ventedag, og jeg liker ikke å vente.

Visumtrøbbel har skapt problemer for flere før mesterskapet i Eugene, og den ivorianske stjernesprinteren Marie-Josee Ta Lou er blant dem som har reagert:

– Takk Gud for at det samme ikke gjelder for meg, men jeg snakker for alle utøverne det faktisk påvirker. Jeg ser for meg smerten og frustrasjonen, skriver Ta Lou på Twitter.

– Som utøver jobber du hardt for å kvalifisere deg til VM, bare for å få visumtrøbbel og ikke: 1) få muligheten til å reise. 2) ha muligheten til å reise og rekke den dagen løpet ditt går.

Omanyala satte afrikansk rekord på sprinternes formel 1-øvelse med 9,77 i fjor.

Denne sesongen har han løpt på 9,85. Kun USAs Fred Kerley (9,76) og Trayvon Bromell (9,81) har vært raskere enn ham.

Kenyaneren tok to gull i afrikamesterskap tidligere i år (100 meter og 4 x 100 meter stafett). Han har også tre gull fra de kenyanske mesterskapene i 2019 og 2022.

Oppdateres!

Dette er ikke første gang utøvere får visumtrøbbel ved innreise til konkurranser i USA. Under Diamond League-stevnet i Eugene i 2017 ble rundt ti friidrettsutøvere nektet innreise.

Det gjaldt blant andre russiske Sergej Sjubenkov og en rekke afrikanske utøvere. Det er USAs toll og immigrasjonsmyndigheter som avgjør hvem som får komme inn i landet og ikke.