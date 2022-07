KLAR FOR VM: Karsten Warholm er klar for 400 meter hekk under friidretts-VM i Eugene. Her avbildet etter superløpet som ga VM-gull for tre år siden.

Warholm med positivt svar i VM-test: − Samme tider som jeg har brukt å være på

Karsten Warholm (26) melder seg klar til 400 meter hekk under friidretts-VM i Eugene, og forteller at den siste testen var lovende.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hvis man går tilbake i gamle VG-utklipp, så har jeg vel aldri lovet et VM-gull, og det har jeg i alle fall ikke tenkt til å starte med nå. Det er mer utfordrende enn det noensinne har vært, det er i alle fall steike sikkert, sier Warholm til VG på spørsmål om formen er god nok til å vinne nok et VM-gull.

Nordmannen pådro seg en skade på baksiden av høyre lår under et sesongåpningen i Marokko den 5. juni, og har siden da jobbet på spreng for å bli klar.

Først under onsdagens pressetreff hos nordmannens sponsor Puma, bekreftet han at han stiller opp i årets mesterskap.

Før den endelige beslutningen ble tatt, gjennomførte OL-vinneren en test hvor han ga full pinne, for å se om det i det hele tatt var noe vits å stille opp i VM. Den ga positive svar forteller 26-åringen til VG.

– Det som kanskje var den aller største syretesten var egentlig å gå fra blokken til den første hekken. Der kan jeg si at jeg var tilbake på samme tider som jeg har brukt å være på. Det er veldig bra, forteller Warholm og fortsetter:

– Farten er til stede, det har vi kunne målt. Det at det gikk bra betyr at jeg kunne gå på den kvaliteten jeg krever av meg selv uten å ha noen kjenninger. Så vil det alltid være forbehold i forhold til at ting kan skje i idrett. Men det at det gikk bra, betyr at jeg føler at jeg kunne gjennomføre den siste avgjørende økten med den kvaliteten som kreves for å kunne stille til start å ha noe der å gjøre.

Men selv om den siste testen var lovende trekker sunnmøringen frem et moment som potensielt kan være usikkert.

– Jeg har ikke løpt 400 meter hekk i år, så det vil være spennende for oss alle hvorvidt jeg holder hele distanse. Men vi er klare for utfordringen.

DUO: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes på Bislett.

Warholm starter VM 16. juli med kvalifisering. Deretter venter semifinale 17. før en eventuell finalen går natt til 20. juli norsk tid.

Under pressekonferansen hos utstyrsleverandøren var han klar på at perioden etter at han pådro seg skaden har vært krevende.

– De fem-seks siste ukene har vært nære et helvete, det har vært vanskelig, sa Warholm fra podiet.

For å bli kvitt skaden har Warholm blant annet vært til behandling hos den tyske stjernelegen Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Overfor VG utdyper Warholm hvordan den siste perioden har vært.

– All hjelpen jeg har fått, både fra Tyskland, men også fra Olympiatoppen, spesielt ved Håvard Moksnes, har vært helt eksepsjonell. Men for meg og for Leif (Olav Alnes) tror jeg det har vært en fysisk og psykisk prøvelse vi helst vi skulle vært foruten. Det har ikke vært hyggelig. Det har vært skikkelig kjipt, det skal jeg ikke legge skjul på.

Men i kjent stil hos duoen Warholm og Alnes, er det ikke alltid tidene og resultatene som er det viktigste:

– Samtidig er det en utfordring, og den utfordringen føler jeg vi har stått i, og det er det viktigste, avslutter Warholm.