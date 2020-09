JOBBER FOR INKLDUERING: Ezinne Okparaebo i dialog med VG i Oslo sentrum tirsdag formiddag. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Okparaebo om rasisme: – Det går på selvfølelsen

KARL JOHANS GATE (VG) Ezinne Okparaebo (32) jobber aktivt mot rasisme i det norske samfunnet. Nå blir hun hedret for arbeidet.

Oppdatert nå nettopp

VG møter Norges raskeste kvinne ved Grand Hotell, før statsminister Erna Solberg skal overrekke henne «Brobyggerprisen» for 2020. Den deles ut av 14. augustkomiteen, som er en norsk-pakistansk stiftelse. I juryen sitter blant andre Cecilia Brækhus (38) og Sven Mollekleiv (65).

Tidligere vinnere er personer som Kåre Willoch (91), Kong Harald (83) og Kjell Magne Bondevik (73). Når VG spør Okparaebo om hvordan det var å lese juryens begrunnelse, blir hun nysgjerrig:

– Hva står det? Jeg har ikke fått lest det.

– Jeg kan lese det som står til slutt, og der står det: «Ezinne Okparaebo viser i praksis hva menneskeverd og likeverd er.»

– Wow, wow ... Det er veldig hyggelig. Jeg blir ydmyk av å høre det. Det betyr veldig mye å få denne prisen. Det gir meg styrke til å kunne fortsette med engasjementet og fortsette å være meg. Det er en ære og en anerkjennelse som jeg ikke forventet, forteller Okparaebo.

Hva er Brobyggerprisen? Deles ut av 14. august-komiteen. På komiteens nettsider står det at de er «opptatt av å bygge broer mellom det norske og det pakistanske samfunnet, ved å skape møteplasser, fellesarenaer, dialog og gjennom økt kunnskap om hverandres kulturer, tradisjoner og verdier».

Brobyggerprisen går til ledere/enkeltindivider som jobber målrettett for og minskeavstanden mellom mennesker med ulikebakgrunn i det norske samfunnet. Kilde: 14. august-komiteen Vis mer

Utsatt for rasisme

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er nærmere én av fem nordmenn (18,2 prosent) innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn. Samtidig oppga bare to av 10 innvandrerjenter i 2016 at de drev med idrett.

Okparabeo kom selv til Norge fra Nigeria som niåring. I 2014 startet hun «Ezinne Athletics» for å jobbe aktivt med å inkludere jenter med minoritetsbakgrunn i alderen 10–16 år i idretten.

– Jeg hadde tro på at jeg kunne være på å bygge broer gjennom det jeg har gjort i mitt voksne liv. Idretten er et sted hvor man kan integrere, inkludere og inspirere. Det har vært baktanken med det jeg har gjort, forteller hun tirsdag formiddag, like før hun skal bli hedret for arbeidet.

I forbindelse med jobben hadde Norges raskeste kvinne med seg en gruppe jenter til Bislett stadion for å trene. Da de ankom den tradisjonsrike arenaen, spurte et av barna henne: «Kan sånne som oss løpe her?»

Okparabeo blir tankefull.

– Da jeg fikk det spørsmålet, fikk jeg bakoversveis. Jeg tenkte at vi har en stor jobb foran oss når så unge jenter føler at de er utenfor og annerledes. Ingen skal behøve å føle at de er annerledes på grunn av religion eller hudfarge. Vi er alle mennesker. Alle skal føle seg velkomne.

– Hvordan føler man det på kroppen hvis noen gir deg en følelse av å være annerledes?

– Det går på selvfølelse. Du skal være like mye verdt uansett hvordan du ser ut. Hudfarge er jo ikke noe du velger, men noe du blir født med. Du kan sammenligne det med mobbing. Jeg, som minoritetskvinne, kan oppleve det basert på kjønn eller hudfarge. Når man har opplevd å blitt mobbet eller sett ned på, skjønner man kanskje litt om hvordan det føles. Det føles ikke noe godt i det hele tatt, og det gjør at du ikke får like muligheter som andre.

GALLAKLEDD: Okparaebo var klar for prisutdeling på Grand Hotell da hun møtte VG. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

– Veldig trist

Okparaebo har selv opplevd å høre fra andre nordmenn at hun er en god representant for innvandrere, men at «de andre utlendingene er kriminelle».

– Jeg får den veldig ofte. Det tok ganske lang tid før jeg skjønte at det ikke var noe positivt for meg. Jeg føler jo at jeg er som alle andre. Det er fordommer som må bort. Vi må se på mennesker som individer og ikke dømme dem før man er blitt kjent med dem. Jeg, som Ezinne, skal også få lov til å være meg selv fullt ut. Jeg skal ikke behøve å gjøre meg til.

– Hva syns du om utviklingen i verden akkurat nå, hvor høyreekstreme ser ut til å få større plass?

– Jeg syns det er veldig trist. Av og til føles det gjerne uoverkommelig. Noen tenker kanskje «Hva kan man gjøre?». Men jeg mener man må starte med seg selv, sine venner og sitt nærmiljø. Man må prøve å gjøre en forskjell der. Vi må gjøre en innsats for å få alle til å skjønne at de er like mye verdt som andre, sier Okparaebo før vi kommer inn på «Black Lives Matters»-bevegelsen.

– Jeg tror de fleste skjønner at rasisme er vondt. Det er mange som opplever det, og det er mange som ikke tør å snakke om det. Jeg er litt glad, for nå kan man faktisk prate om det. Noen mener det er unødvendig, men jeg mener man skal få lov til å snakke om det uten å bli angrepet eller få dårlig samvittighet. Det er veldig viktig at man blir trodd når man sier at man blir såret og at «dette er mine opplevelser». For det er faktisk realiteten.

HEDRES: Okparaebo er ydmyk over å få «Brobyggerprisen» for 2020. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Har lansert tiltak

I sommer takket Okparaebo ja til å være med i en arbeidsgruppe som leverte en rapport til Kulturdepartementet med tiltak for å bekjempe rasisme og diskriminering. Norges Idrettsforbund har innrømmet at de ikke har hatt en målrettet plan for å håndtere problemet.

Forslaget fra Okparabeo og hennes samarbeidspartnere inneholdt fem klare punkter. Blant dem er behovet for en varslingskanal og tydelige regler.

– Alle tiltakene er viktige, men vi trenger også flere personer med minoritetsbakgrunn i ledelsen. Hvis du som ung ser noen som ser ut som deg, er det lettere å føle seg velkommen. Så må vi ha klare regler, slik at folk forstår at det er nulltoleranse for rasisme, forteller Okparaebo.

Publisert: 22.09.20 kl. 13:32 Oppdatert: 22.09.20 kl. 13:48

Les også