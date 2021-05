STILLE PROTEST: De amerikanske medaljevinnerne på 400 meter i OL 1968 markerte sin støtte til en svart borgerrettighetsgruppe ved å ha med seg svarte alpeluer på medaljeseremonien. Lee Evans står øverst på pallen, omgitt av sølvvinner G. Larry James og bronsevinner Ronald Freeman. Foto: AP

OL-mester sto opp mot rasismen - nå er han død

Det er Tommie Smith og John Carlos som har blitt symbolene på den svarte motstanden mot rasisme i 1968-OL - men Lee Evans var minst like viktig i Black Power-bevegelsen. Nå er han død, 74 år gammel.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Det er det amerikanske friidrettsforbundet som melder på Twitter at den tidligere 400 meter-stjernen Evans har gått bort etter at han fikk slag sist uke.

Mens Smith og Carlos sto med knyttede, svarte never under seiersseremonien på 200 meter, viste Lee Evans det på en annen måte da medaljene ble delt ut på 400 meter. Han hadde på seg svart alpelue - til støtte for Black Panther-partiet.

Deretter - under premieseremonien på 4 x 400 meter - sto Lee Evans med knyttet neve - uten svart hanske.

Lee Evans ble den første mann under 44 sekunder på 400 meter da han vant på 43,86 i Mexico i 1968. Seieren kom like etter at lagkameratene Smith og Carlos hadde blitt sendt hjem på grunn av sin protest mot rasismen.

Verdensrekorden hans sto i 20 år og regnes fortsatt som en veldig sterk tid. Han vant også gull med det amerikanske stafettlaget.

Evans uttalte senere at han mottok drapstrusler både før og under Mexico-lekene, og at han kunne ha løpt enda fortere om ikke tankene hadde gått til disse truslene.

1968-OL ble hans eneste store suksess på friidrettsbanen. Dette var lenge før VM ble arrangert. Han var med på laget som alle trodde skulle forsvaret 4 x 400 meter-gullet i 1972, men to av hans lagkamerater, Vincent Matthews og Wayne Collett, ble disket av IOC fordi de demonstrerte under en medaljeseremoni - på samme måte som Tommie Smith og John Carlos hadde gjort det fire år tidligere.

Lee Evans forsvant til den kortlivede profforganisasjonen i friidrett, ITA, og han var dermed ikke velkommen til flere OL.

Etter karrieren ble han trener og menneskerettighetsaktivist. Han har de senere årene bodd i Nigeria, og det var også der han døde, i hovedstaden Lagos. Ifølge San Jose Mercury News har slektningene startet en innsamlingsaksjon med tanke på at det skal bli mulig å føre levningene hans tilbake til USA. Evans fikk et illebefinnende mens han spilte middag med den tidligere fotballstjernen Segun Odegbami.