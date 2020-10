SUPERDUO: Karsten Warholm og Leif Olav Alnes setter foreløpig strek etter en sesong av NRK-serien «Karsten og Leif». Nå er det fokus på OL som gjelder. Her på Bislett tidligere i oktober. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Warholm: Nei til ny «Karsten og Leif»-sesong

IDRETTSHØGSKOLEN (VG) Karsten Warholm (24) slår fast at det ikke blir en ny sesong av NRKs dokumentar om ham og treneren Leif Olav Alnes (63).

– Nei, det blir det ikke. Fordi det er veldig unikt at vi fikk den åpningen i en sesong slik denne ble, og at det var mulig for oss å gjennomføre en sånn greie som vi ellers aldri ville gjort. Nå føler jeg at de fem episodene som ble laget står veldig fint for seg selv i første omgang, sier Norges regjerende verdensmester på 400 meter hekk etter at han tirsdag kveld ble tildelt prisen som Årets utøver av «Friidrettens venner» utenfor inngangen til Norges idrettshøgskole.

Hedda Hynne (30) fikk «prestasjonsprisen» for sin norske rekord på 800 meter og Henriette Jæger (17) «utviklingsprisen» for tidenes beste syvkampresultat av en U18-utøver.

Warholms egen dokumentarfavoritt er Michael Jordan («The Last Dance»), som ble laget 20 år etter at basketballegenden la opp og ble en hit tidligere i år.

– En dokumentar innebærer å se tilbake på en del ting. Jeg tror også det ville vært spennende å følge oss i en OL-sesong (2021). Men det er også litt slitsomt å ha et kamera som følger en hele tiden. Samtidig er jeg veldig fornøyd med at vi gjorde det, sier Karsten Warholm.

SPESIELLE TIDER: Karsten Warholm (24) var opptatt med mediene- og reklameoppdrag for Norges Friidrettsforbund tirsdag, før han på kvelden mottok prisen for Årets utøver og møtte norsk presse på Norges idrettshøgskole. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Den første av fem episoder ble vist på NRK TV i begynnelsen av september. I snitt så 458.000 personer hver episode lineært. Totalt seersnitt er 540.000.

Bak «Team Ingebrigtsen»

Til sammenligning ligger duoen et godt stykke bak «Team Ingebrigtsen» med hensyn til seertall, bortsett fra ved ett tilfelle. Den første episoden av «Karsten og Leif» ble i snitt sett av flere enn første episode av «Team Ingebrigtsen»s sesong tre i fjor høst: 384.000 mot 337.000, ifølge tall fra NRKs analyseavdeling.

– Det er to forskjellige konsepter. Totalbelastningen deres er blitt mindre, de har hatt flere å dele det på. De har også hatt kameraet rundt seg lenge og er blitt vant til det. Det var aldri vår intensjon å utfordre det. Det var derfor vi heller ville ha et tilbakeblikk på det som var blitt gjort, og så stoppe det der, egentlig, sier Warholm.

Det gjorde Karsten Warholm under Idrettsgallaen 4. januar i år:

– Et visst press

På friidrettsbanen har Warholm vært uslåelig de to siste sesongene. Han vrir seg litt i stolen, men erkjenner at han for hver seier, på sett og vis hver dag, kommer nærmere et nederlag. Eller i denne sammenheng, en annenplass.

– Det medfører jo et visst press å beholde den posisjonen. Samtidig viser det at vi har gjort mye rett. Målet er å fortsette å gjøre det, sier han.

«Vi» er altså han og trener Leif Olav Alnes, «Karsten og Leif».

Han er stadig nærmere den 28 år gamle verdensrekorden på 46,78.

– Åh, er det dét? svarer han ironisk på påstanden om at det så å si er vedtatt at han skal slette Kevin Youngs verdensrekord.

24-åringen var bare 10/100 fra å ta den da han «kastet» seg inn til 46,87 sekunder på Stockholm stadion 23. august.

Warholm sier det ikke er gitt at han, i motsetning til i år, får fremgang neste år. Samme sak med hans to åpenbare rivaler, amerikaneren Rai Benjamin (23) og Abderrahman Samba fra Qatar.

– Men det er stor sannsynlighet for at én av oss gjør det. Den rekorden lever farlig, det gjør den, sier Karsten Warholm.

– Nivåmessig har vi tatt virkelig store steg. Det er rått, og det er jeg stolt over. Jeg husker da jeg vant VM-gull (det første i 2017). Da sto det et eller annet sted at tiden (48,35) var så og så dårlig historisk sett, og nå er vi helt oppe og nikker mot den beste tiden som er levert, sier Karsten Warholm.

