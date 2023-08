Karsten Warholm er i gang med VM.

Franskmann snek seg foran Warholm i VM-forsøket

BUDAPEST (VG) Karsten Warholm (27) hadde full kontroll under forsøket på 400 meter hekk i VM – tross at Wilfried Hapo kom først i mål.

Nordmannen ledet inn på oppløpet, men de siste meterne snek Wilfried Hapo seg forbi og vant forsøksheatet, uten at det har noe betydning. Hapos tid ble 48,63 – Warholms 48,76.

– Veldig god kontroll. Jeg ser jeg fikk det billigste heatet av alle, det var målet: Å springe så sakte som mulig uten å gjøre noe dumt, sier Warholm.

Semifinalen går mandag kveld, mens det er finale onsdag. Warholms antatt hardeste konkurrenter er Alison dos Santos (vant sitt forsøk med 48,12) og Rai Benjamin (48,36).

De fire beste utøverne fra fem heat går videre til semifinale, i tillegg til de fire beste tidene utover disse 20.

Warholm står med OL-gull, to VM-gull og to EM-gull. Han kan bli den første herren til å ta tre VM-gull på 400 meter hekk. Hans verdensrekord fra sommeren 2021 er på 45,94. Denne sesongen har han løpt følgende tider utendørs:

46,52

47,47

46,76

46,51 (årsbeste i verden)

Warholm mener han aldri har vært bedre forberedt før et mesterskap og Amalie Iuel peker på hans evne til å takle nerver som en styrke.

Tidligere lørdag løp Håvard Bentdal Ingvaldsen inn til ny norsk rekord på 400 meter flatt under forsøket: 44,39. Det er kun seks hundredeler bak europarekorden på 44,33 satt av østtyske Thomas Schönlebe i 1987. Det var under Bislett Games tidligere i år at Ingvaldsen slettet Warholms rekord på 400 meter flatt.

Håvard Bentdal Ingvaldsen imponerte i kvaliken.

Like bra gikk det ikke for Henriette Jæger. Aremarksløperen løp inn til 51,33 i det nest siste heatet. Det så ut til å holde til en semifinaleplass, men så gikk det styggfort i det siste heatet.

Til slutt var Jæger seks hundredeler fra å ta seg videre. De tre beste i hvert heat og de seks beste tidene tok seg videre til semifinalen.

Andre norske søndag:

17.30: Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås i semifinale på 1500 meter

17.50: Eivind Henriksen i finale i sleggekasting

18.25: Zerei Kbrom Mezngi i finale på 10.000 meter

Se hele VM-programmet her.