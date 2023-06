JUBELKVELD: Narve Gilje Nordås satte ny personlig rekord på 1500 meter under Bislett Games. Jakob Ingebrigtsen vant overlegen og satte europeisk rekord.

Nordås hinter om «hemmelig» opplegg: − Gjert og jeg har virkelig funnet en gullgruve

BISLETT (VG) Narve Gilje Nordås (24) har senket sin personlige rekord på 1500 meter med nesten syv sekunder på bare et par uker. Han tror den sensasjonelle utviklingen skyldes treningsopplegget til Gjert Ingebrigtsen.

Mens fenomenet Jakob Ingebrigtsen (22) satte ny europarekord og vant et av tidenes 1500-meterløp vant et av tidenes 1500-meterløpDet var første gang i historien at åtte løpere kom i mål under 3.30 på samme 1500 meter. på Bislett med 3.27,95, brøt også Narve Gilje Nordås flere barrierer med sin 8. plass.

24-åringen løp inn til 3.29,47. Det gjør han til tidenes nest raskeste nordmann og den 29. raskeste gjennom alle tider på øvelsen. Det skjedde fire dager etter at Nordås perset med 3.32,39 i Paris. For et par uker tilbake var rekorden hans 3.36,23.

Info 1500 meter på Bislett 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 3.27,95, 2) Mohamed Katir, Spania 3,28,89, 3) Yared Nuguse, USA 3,29,02. Øvrig norsk: 8) Narve Gilje Nordås 3.29,47. Filip Ingebrigtsen brøt. Vis mer

VG ber Gilje Nordås forklare utviklingen.

– Et løp hver uke og så har jeg har jobbet litt med det taktiske. Gjert og jeg har funnet et opplegg der vi ikke bare klarer å hente oss inn etter konkurranse, men faktisk blir bedre av konkurranse og klarer å bygge videre på det, svarer Gilje Nordås.

Narve Gilje Nordås trente stadig med brødrene Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen da Gjert Ingebrigtsen fungerte som deres trener. Gjert og sønnene stoppet det profesjonelle samarbeidet i begynnelsen av 2022, men Gjert og Gilje Nordås jobber fortsatt sammen.

– Formen er hinsides mye bedre nå enn i første konkurranse, for fire løp siden. Gjert og jeg har virkelig funnet en gullgruve av et opplegg nå. Og det akter vi ikke å dele med noen med det første, sier Gilje Nordås med et lurt smil.

UTØVER OG TRENER: Narve Gilje Nordås med trener Gjert Ingebrigtsen på en pressekonferanse under OL i 2021. 2022 ble et skuffende år for utøveren, og han vurderte i noen dager å legge opp.

– Fortell så mye du kan, er det noe helt nytt? Noe som ikke Ingebrigtsen-brødrene skal ha gjort?

– I sesong er det noe helt nytt. Prinsippet er noe av det samme, men det er nytt. De vet ikke hva vi holder på med.

– Tror du at de lurer med tidene du leverer nå?

– Nei, jeg tror ikke det. De har sikkert nok med seg selv og godt er det, svarer Gilje Nordås.

Les også Gjert Ingebrigtsen om elevens supertid på Bislett: – Jeg har ikke sett løpet Gjert Ingebrigtsen var i Oslo, men ikke inne på Bislett torsdag kveld.

Før løpet på Bislett uttalte han at målet var å ta Henrik Ingebrigtsens 1500 meter-rekord på 3:31,46 fra 2014. Han endte med å også ta den personlige rekorden til Filip Ingebrigtsen på 3.30,01 fra 2018.

– Det er klart at han kanskje ikke har fått ut potensialet sitt før. Men trening funker og han er absolutt et produkt av det samme som oss, sa Jakob Ingebrigtsen til VG om Gilje Nordås etter Bislett Games.

Etter målgang gråt Gilje Nordås. 24-åringen varslet feiring med «en god middag, kanskje litt sjokolade og cola.

– Jeg må bli jekket ned nå, og det blir ikke lett lengre skal jeg si deg, sier Gilje Nordås.