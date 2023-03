1 / 3 forrige neste fullskjerm

«Viking-Warholm» kriget seg til EM-gull på 400 meter

Karsten Warholm trenger ikke hekker for å være best i Europa. 27-åringen leverte varene på 400 meter flatt under innendørs-EM i Istanbul, men det kostet mye.

– Jeg har aldri fått en slik melkesyre før. Den traff beinhardt i siste sving, så det var bare å hente frem «viking-genene». Jeg hadde ikke klart 410 meter i dag, sier gullvinner Karsten Warholm til NRK.

Nordmannen åpnet hardt i ytre bane og eksploderte fra konkurrentene i finalen lørdag. Det ble en ti meters luke som ingen klarte å tette, men det ble likevel mer spennende enn nødvendig på slutten.

– Jeg bommet nok litt på åpningsfarten. En eller annen plass bommet jeg i alle fall, for jeg holdt ikke helt inn i dag, sier Warholm til NRK.

Warholm stivnet nemlig og snublet regelrett over målstreken, men tok likevel EM-gullet på 45,35. Belgiske Julien Watrin kom i en forrykende fart, og var bare ni hundredeler bak nordmannen til slutt. Svenske Carl Bengtström tok bronse.

– Det er en «artig» følelse. Det er ingen respons fra beina. Jeg fikk det gullet, og det var det viktigste. Heldigvis ville hodet mer enn beina på slutten, sier gullvinneren.

– Hva tror du Leif (Olav Alnes) tenker nå? spør NRKs reporter.

– Han tenker sikkert «forbanna idiot», men det får vi bare ta. Han er fornøyd med gullet han også, men jeg tror ikke han vil se meg tryne og gjøre det spennende.

FORNØYD (?) TRENER: Karsten Warholm er ikke helt sikker på om Leif Olav Alnes (t.v.) smiler fra øre til øre etter gullet.

Løperen fra Ulsteinvik delte fra før europarekorden på 400 meter flatt innendørs med tyske Thomas Schönlebe (45,05). Tyskeren tok den rekorden tilbake i 1988, og Warholm tangerte den i Glasgow i 2019.

Nordmannen stilte ikke til start i forrige innendørs-EM, og var dermed ikke regjerende mester. Det var spanske Óscar Husillos.

Han ble knust av Warholm i semifinalen.

– Det er så solid at jeg klarer ikke å se noen utfordrer egentlig, til et EM-gull. Han er virkelig storfavoritt, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter at Warholm hadde tatt seg enkelt til EM-finale fredag.

Verdensrekorden innendørs er 44,57, satt av amerikanske Kerron Clement i 2005.

Karsten Warholm har som kjent både europarekord og verdensrekord i 400 meter hekk satt i OL i Tokyo i 2021.

Info Meritter Karsten Warholm OL-gull: 400 meter hekk, Tokyo 2020.

VM-gull: 400 meter hekk, London 2017 og Doha 2019.

EM-gull: 400 meter hekk, Berlin 2018, München 2022.

EM-gull innendørs: 400 meter, Glasgow 2019, Istanbul 2023. Vis mer