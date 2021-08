forrige





VGs analyse av monsterløpene: Derfor vinner Warholm gullduellen mot Benjamin

TOKYO/OSLO (VG) VG har i samarbeid med verdensmester på 400 meter hekk fra 2011, David Greene, analysert Karsten Warholm (25) og Rai Benjamins (23) raskeste løp. Briten forteller hvorfor han tror Warholm vinner gullet i Tokyo.

Kampen om OL-gullet på 400 meter hekk handler etter alt å dømme om duellen mellom Karsten Warholm og Rai Benjamin i finalen klokken 05.20 natt til tirsdag. De er begge i sitt livs form, og tok seg lett videre fra samme semifinale i OL søndag. Der var det Warholm som vant etter å ha gitt litt ekstra i spurten.

Duoen har aldri løpt fortere enn i ukene før avreise Tokyo: Amerikaneren løp på 46,83 under det amerikanske OL-uttaket midt i juni. Bare to uker senere satte Warholm verdensrekord på 46,70 under Bislett Games. VG har analysert de to superløpene og sett på hva som skiller OL-favorittene.

– Nivået på 400 meter hekk er utrolig høyt for øyeblikket, og det er disse to som leder an, sier verdensmester på distansen fra 2011, David «Dai» Greene (35), til VG.

Tre faktorer er viktige for å gi et bilde på hvor godt løpet er og hvor utøverne gjør det best:

Raskeste splittid (tid brukt mellom hekkene)

Forskjellen mellom raskeste og tregeste split (drop off)

Total tid brukt ved hekk fem og åtte

Sjekk faktaboksene for en nøyere titt på tidene og hva Greene sier om rekordløpene. Det er viktig å presisere at løpene er utført på ulike baner og i ulike vær- og vindforhold.

Analyse av Warholms verdensrekordløp Splittidene er målt fra nedslaget etter en port til nedslaget etter den neste. Tid brukt mellom hver port står i parentes. VG har ikke tilgang til analyseverktøy som gir hundredels nøyaktighet, og har brukt tidene fra TV-sendingene. Det gjør at tidene er oppført med én desimal. Nedslag etter port 1: 5,5

Nedslag 2: 9 (3,5)

Nedslag 3: 12,6 (3,6)

Nedslag 4: 16,3 (3,7)

Nedslag 5: 20,1 (3,8)

Nedslag 6: 24 (3,9)

Nedslag 7: 28,1 (4,1)

Nedslag 8: 32,3 (4,2)

Nedslag 9: 36,7 (4,4)

Nedslag 10: 41,3 (4,6) Tid i mål: 46.70 sekunder Differanse mellom beste og dårligste split: 1,1 sekunder Raskeste split: 3,5 sekunder Greenes analyse av Warholms løp: «Splittidene til Warholm støtter det vi allerede vet. Warholm starter hardt og har mange raske splittider i starten av løpet, med en større «drop off» mot slutten. Etter min hukommelse brukte han 13 steg mellom hver hekk frem til hekk ni, før han brukte 15 steg på den siste splitten. Hvis han kan løpe mer effektivt gjennom den siste splitten, kan han uten tvil kutte ned på tiden. Å være mer effektiv betyr ikke å bruke 13 steg, men at han øker frekvensen på beina for å løpe distansen raskere». Vis mer

Analyse av Benjamins personlige rekord Splittidene er målt fra nedslag etter en port til nedslag etter den neste. Tid brukt mellom hver port står i parentes. VG har ikke tilgang til analyseverktøy som gir hundredels nøyaktighet, og har brukt tidene fra TV-sendingene. Det gjør at tidene er oppført med én desimal. Nedslag 1: 5,9 Nedslag 2: 9,6 (3,7) Nedslag 3: 13,4 (3,8) Nedslag 4: 17,3 (3,9) Nedslag 5: 21,2 (4,0) Nedslag 6: 25,2 (4,0) Nedslag 7: 29,1 (3,9) Nedslag 8: 33,3 (4,1) Nedslag 9: 37,6 (4,3) Nedslag 10: 41,9 (4,3) Tid i mål: 46.83 Differanse mellom beste og dårligste split: 0,6 sekunder Raskeste split: 3,7 sekunder Greenes analyse av Benjamins løp: «Tallene viser at Benjamin løper jevnere. Han løper samlet fra tre til sjette hekk, før han sparker fra mot mållinjen. Dette gjør han for å holde på nok energi til å bruke 13 steg gjennom hele løpet. Hvis han gikk ut for hardt, er jeg sikker på at han ville slitt mer med hekkepasseringene mot slutten. Siden han tilsynelatende kan løpe fortere fra hekk syv, er det åpenbart at han kan presse seg litt mer i den første halvdelen av løpet. Det typisk at utøvere løper saktere etter hekk to eller tre». Vis mer

Analysen av løpene bekrefter det verden har sett så mange ganger tidligere: Warholm elsker å eksplodere ut av blokkene og kommer raskt opp i høy fart.

Sunnmøringens raskeste split (3,5 sekunder) kommer mellom de to første portene, og tidene holder seg lave lenge. Etter at fem porter er passert er Warholm ett sekund foran rivalen fra USA. Det er mye i en sprintøvelse.

– Det er ikke en stor forskjell mellom dem når de løper flatt, og de kan løpe veldig fort begge to. Men når det er sagt, det er Warholm som har vært mest fryktløs og aggressiv når det kommer til på teste grensene i den første halvdelen av løpet, sier Greene.

– Det er ingen hemmelighet hvordan jeg løser mine løp. Jeg ser ikke for meg at han kommer til å slippe seg ett sekund bak til åttende hekk i OL. I så fall er han iskald, sier Warholm til VG.

Den eksplosive starten koster imidlertid for Warholm, som har en «drop off» på 1,1 sekunder mellom hans raskeste og tregeste split. Det er ikke et fryktelig høyt tall, men sammenlignet med differansen mellom Benjamin raskeste og tregeste split (0,5), er det mye. Amerikaneren løper et mye jevnere løp, og tar kraftig innpå på oppløpet.

Etter den åttende porten har Warholm fremdeles over ett sekund ned til motstanderen, men amerikaneren, som har mer energi igjen, spiser nesten ni tideler over de to siste hindrene.

– Det er stor forskjell på farten i starten og på slutten av løpet. Det er mye å forbedre på de siste 100 meterne, og vi jobber alltid mot å komme så nærme null som mulig, fortalte Warholm før Diamond League-stevnet i Monaco.

Selv om han taper tid på oppløpet, er det mye å trøste seg med for nordmannen. På tre forsøk har Benjamin aldri slått Warholm, og det er han som har levert flest gode tider av de to.

– Det blir interessant å se de barke sammen. De har ikke hatt mange muligheter til å leke rundt med ulike løpsstrategier og taktikker fordi det har vært så få løp under pandemien. Jeg tror mangelen på konkurranser passer Warholm bedre enn Benjamin, sier britiske Greene om duellen.

Mannen med VM-gull og VM-sølv på 400 meter hekk har følgende spådom for hvordan OL-finalen vil utarte:

– Jeg forventer at Warholm leder de første 300 meterne i Tokyo, noe som vil legge press på Benjamin. Det er ikke lett å ta igjen noen når man blir utmattet. Jeg mener at Warholm har vist seg som den beste konkurransemannen, og han leverer konstant ufattelige prestasjoner i møte med sterk motstand. Derfor tror jeg han tar gull i Tokyo, sier 35-åringen.

– Jeg har en løsning som fungerer bra for meg, og han har en som fungerer fra for han. Jeg er spent på hvordan det blir når man stiller til duell i samme løp, sier Warholm.

Svaret får vi kl. 05.20 norsk tid. Finalen sendes på TV Norge og Discovery+.