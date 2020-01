MOT OL-SESONGEN: Henrik Ingebrigtsen er ennå ikke kvalifisert for 5000-meteren i Tokyo-OL i månedsskiftet juli til august. Han håper å kunne starte konkurransesesongen i mai. Foto: Tore Meek

Starter barneløp: – Planlegger ikke pensjonisttilværelsen

Henrik Ingebrigtsen (28) løper i basseng for å dempe økt belastning etter tå-operasjonen og vil engasjere seg i rekrutteringen til friidretten med en barneløp-serie i hans navn.

Han understreker at han ikke er i ferd med å forberede livet etter karrieren.

– Sunn fornuft tilsier at jeg kan holde på et par år til. Men jeg har tenkt å satse og kjøre knallhardt i mange år. Nei, jeg har ikke begynt å tenke på pensjonisttilværelsen, svarer han på spørsmål om nettopp det.

Henrik Ingebrigtsen – som fyller 29 år neste måned – startet på sett og vis norsk friidretts nå store suksessbølge da han for snart åtte år siden vant EM-gull og tok 5. plass i London-OL på 1500 meter. Siden har løpebanen hans grovt sett vært en berg-og-dal-bane – preget av skader de siste sesongene.

Den forrige ble avsluttet med en operasjon i tåa i midten av oktober.

– Når det gjelder den, går det slik det skal gå. Jeg synes selvsagt det går litt tregt. Men det gjelder ikke å miste hodet nå, sier han.

Kommende søndag reiser han til en fire uker lang treningsleir i Sør-Afrika sammen med lillebror Jakob (19).

Et par uker etter opprinnelig plan, for begges del. Filip Ingebrigtsen (26) har – i henhold til Team Ingebrigtsen-planen – vært i Sør-Afrika siden begynnelsen av januar og skal løpe 1500 meter innendørs i Düsseldorf 4. februar.

Henrik Ingebrigtsen forteller at han frem til jul bedrev jogging. I innspurten foran oppholdene i Potchefstroom (1300 meter over havet) og Dullstroom (2000 m.o.h) har han «kommet godt i gang» med løps- og intervalltrening.

Norsk rekord for seks år siden Henrik Ingebrigtsen Født: 24. februar 1991 Sivil status: Gift, to barn EM-gull 2012, EM-sølv 2014 og EM-bronse 2016 på 1500 meter. 5. plass på 1500 meter i London-OL 2012. Satte norsk rekord på 1500 meter i Monaco 18. juli 2014 med 3.31,46 (Filip Ingebrigtsen satte gjeldende norsk rekord med 3.30,01 i juli 2018). Henrik Ingebrigtsen satte norsk rekord på 3000 meter med 7.36,85 på Bislett 13. juni i fjor.

For å avlaste økt belastning, som han uttrykker det, har han to til tre ganger i uken hatt såkalt aqua-jogging i basseng på morgenen, fulgt av intervalltrening på kvelden. Inneværende uke har han gjennomført tre intervalløkter med – forutsetningene tatt i betraktning – ganske høyt fart: 18,5 kilometer i timen.

Foreløpig har han ikke tenkt så mye over hva han skal gjøre etter hjemkomst i midten av februar, bortsett fra å være sammen med familien i Sandnes.

– De siste sesongene har jeg hatt en tendens til å se vekk fra sunn fornuft for å rekke ting: EM i Berlin (2018) og 2019-sesongen. Jeg har lyst til å starte sesongen i mai. Men ikke hvis jeg da ser at det kan gå utover Bislett (Diamond League 11. juni). Jeg vil være i god form der, sier Henrik Ingebrigtsen.

Det han med sikkerhet vet, er at han har fått en barneløp-serie oppkalt etter seg. Det første 13. september som en del av «Rekordløpet» (10 km gateløp) – med han selv som deltager – i Spikkestad i Asker. Henrik Ingebrigtsen forteller at han lenge har lekt med tanken om å få i stand et løp der «unge løpere gis muligheten til å delta i et profesjonelt løp» – her inkludert TV-sending.

– Selv fikk jeg ikke den muligheten. Da jeg var 11 til 12 år gammel, fikk jeg lov. Men så ble barneidrettsreglene innført, og da ble vi med konkurranseinstinkt sett ned på. Det ble jeg provosert av. Jeg mener ikke at det er om å gjøre å vinne. Men at du skal bli tatt på alvor hvis du prøver å oppnå noe, forklarer han.

Han understreker at regelverket selvfølgelig skal følges og at alle vil få premie.

– Resultatene er egentlig ikke så nøye for meg. Men jeg ønsker at ungene som vil det skal få oppleve en skikkelig konkurransesituasjon, der det ikke spiller rolle om du ender sist eller kommer inn midt blant alle – så lenge du gir alt du kan, tilføyer Henrik Ingebrigtsen.

