Jakob Ingebrigtsen brøt drømmegrensen og slo europarekord på 1500 meter: – Det er helt sykt

Jakob Ingebrigtsen (19) slo Mo Farahs europarekord på 1500 meter i Monaco, men ble slått av Timothy Cheruiyot. 19-åringen er den åttende raskeste mannen på distansen gjennom tidene.

Oppdatert nå nettopp

For første gang i karrieren løp Jakob Ingebrigtsen under 3.30 på 1500 meter. Og 19-åringen pulveriserte virkelig sin egen bestenotering. For ikke bare kom han under drømmegrensen – han løp tidenes raskeste 1500 meter av en europeer.

Den offisielle tiden til Jakob Ingebrigtsen er 3.28.68.

Den gamle europarekorden tilhørte britiske Mo Farah. Han løp på 3.28.81 i 2013.

– En norsk tenåring på 3.28. Det trodde jeg aldri vi skulle få se, ropte NRK- kommentator Jann Post.

Jakob Ingebrigtsen strålte etter det imponerende løpet.

– Det er helt sykt. Man vet ikke hva man skal forvente, det er første 1500 i år. Men siden Doha har jeg ikke stått over en eneste økt og trent ekstremt bra, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / POOL

Enkelte utøvere skal ha bedt om verdensrekordfart på harene, og det var Cheruiyot som fulgte med fra start av. Kenyaneren løp førsterunden på 52.59.

– Det er fullstendig tullerusk! utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

– Han skal egentlig ikke være i stand til å håndtere dette. Det kan være et vilt forsøk av Cheruiyot, sier Rodal etter førsterunden.

Jakob Ingebrigtsen kjempet for å tette luken, med bror Filip i ryggen. De norske guttene angrep den magiske drømmegrensen på 3.30, og lå foran med én runde igjen. På den siste runden tok Jakob igjen Cheruiyot, men kenyaneren ble for sterk på oppløpet. Han vant på tiden 3.28.41.

– Det virker som han leker med Jakob likevel. Det er fantastisk av Cheruiyot, sier Rodal.

– Jeg visste at Cheruiyot kom til å gå ut kjapt og holde høy fart, så dessverre ligger jeg litt alene bak. Men det er deilig å få løpe i min egen fart, og at det fungerer sånn på slutten, sier Jakob Ingebrigtsen til statskanalen.

Før fredagens løp i Monaco var Filip Ingebrigtsen beste nordmann gjennom tidene. Han hadde den syvende raskeste tiden i Europa med 3.30.01. Jakob Ingebrigtsen gikk fra 10. plass på listen til å toppe Europa-listen etter kveldens løp.

Ingebrigtsen er med kveldens løp den åttende raskeste 1500-meterløperen gjennom tidene. Han følger bak Cheruiyot som har pers på 3.28.41, noe som er fire hundredeler raskere enn løpet i Monaco fredag.

Filip Ingebrigtsen løp også godt i Monaco. Storebroren kom inn på 3.30.35, bare 34 hundredeler bak sin personlige rekord.

les også Jakobs polske erkerival: Liker Team Ingebrigtsen veldig godt

Forrige gang Ingebrigtsen-brødrene møtte Cheruiyot til «duell» var under landskampen mellom Norge og Kenya under «Impossible Games» i juni. Den gangen ga løpebrødrene Cheruiyot og kenyanerne juling. Siden den gang har tydelig Cheruiyot fått et formløft.

Foruten løp på uvante distanser under «Impossible Games» på Bislett, hadde ikke brødrene Ingebrigtsen konkurrert på store stadioner denne sesongen.

Fredag var de tilbake på favorittdistansen 1500 meter under Diamond League-stevnet på Stade Louise II med noen tusen tilskuere på tribunene.

Spesielle tider krever spesielle tiltak, og Ingebrigtsen-brødrene og de andre utøverne har måttet leve under strenge coronaregler under oppholdet i Monaco.

Smittevern har stått i høysetet både på utøvernes hotell og inne på selve stadion. Det har blant annet begrenset tilgangen for pressen, og på torsdagens pressekonferanse stilte samtlige utøvere som deltok med munnbind.

Publisert: 14.08.20 kl. 21:02 Oppdatert: 14.08.20 kl. 21:53

Les også

Fra andre aviser