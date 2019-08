GIR SEG IKKE: Henrik Ingebrigtsen under intervjuet med VG i St. Moritz forrige tirsdag. Torsdag skal han etter planen løpe 5000 meter i Diamond League-finalen i Zürich, der førstepremien er 450.000 kroner. Foto: Bjørn S. Delebekk

Henrik Ingebrigtsen usikker på VM-start: – Akkurat nå har jeg mer enn nok med meg selv

ST. MORITZ (VG) Henrik Ingebrigtsen (28) innrømmer at han er blitt en slags femte hjul på vognen og er usikker på om han vil sitte på flyet til VM i Doha – syv år etter at begynte å brøyte vei for brødrene Filip og Jakob og fikk norsk friidrett opp å stå igjen.

– Ja, det er objektiv fremstilling av hvordan det er. Akkurat nå har jeg mer enn nok med meg selv. Spørsmålet er mer om jeg kommer til startstreken, enn hvordan jeg er når jeg kommer dit. Det er en ganske slitsom situasjon å være i, svarer Henrik Ingebrigtsen på VGs spørsmål om bildet av ham nå er snudd på hodet.

Fra å være han som bokstavelig talt brøytet vei for norsk friidrett – da den slet i en bakevje – og Jakob (18) og Filip (26) som knapt var tørre bak ørene, til nå å være han som har mer enn nok med å holde tritt.

Et femte hjul på vognen.

Nærmest ut av intet vant han 21 år gammel EM-gull på 1500 meter i Helsinki sommeren 2012. Halvannen måned senere var han tre tideler av et sekund fra å vinne OL-bronsemedalje. Han tok 5. plass med norsk rekord 3.35,43. For fem år siden satte han norsk rekord med 3.31,36.

Men Filip og Jakob har senere løpt enda fortere (3.30,01/3.30,16). Han er kvalifisert for 5000 meter i VM, men ikke prestisjeøvelsen 1500 meter.

450.000 kroner for finaleseier Diamond League-finalen er delt i to: Zürich torsdag 29. august og Brussel fredag 6. september. Henrik Ingebrigtsen skal etter planen løpe 5000 meter i Sveits (Karsten Warholm 400 m hekk), Jakob og Filip 1500 meter i Brussel. Seier i et ordinært Diamond League-stevne gir 90.000 kroner i premiebonus. I finalene i Zürich og Brussel økes bonusene betraktelig: 450.00 for førsteplass, 180.00 for 2. plass og 90.000 for 3. plass.

– Den jobben jeg har gjort og den banen jeg har brøytet, er fortsatt brøytet. Det har mest sannsynlig vært en forutsetning for det Filip og Jakob presterer i dag, sier han under intervjuet i treningsbasen til Team Ingebrigtsen i St. Moritz forrige tirsdag.

Han tilføyer imidlertid «det har kostet». På spørsmål om hvilke omkostninger som har vært største, svarer tobarnsfaren med bildespråk: Det «vi» gjorde i 2012 «var entrecôten». Den ligger fortsatt på tallerkenen, «godt stekt». Men tilbehøret – støtteapparatet – er blitt bedre, han bedriver styrketrening. Det begynte han først med etter fylte 22 år, «som er altfor sent».

I BAKGRUNNEN: Henrik Ingebrigtsen har måttet overlate rampelyset til sine yngre brødre Filip og Jakob. Bildet er fra Team Ingebrigtsens pressetreff i St. Moritz forrige tirsdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg har vært bedre løpstrent enn de svakeste delene i kroppen har tålt. Det er som å ha en altfor stor motor i en bil som ikke tåler det; en kraftig V8-er i en Golf. Jeg har ikke vært så gjennomtrent som jeg burde ha vært, mens Filip og Jakob liksom har byttet girkasse og understell. Alt har vært i balanse for dem, forklarer han.

Henrik Ingebrigtsens skade-CV er lang som et uår. Han hevder at det ikke er mye som mangler før han er ute av det, og han har «håp og ønske og tro» på at neste år – OL-året 2020 – «vil bli mye bedre». Han sier det er en vanskelig situasjon: Han har ikke fått forberedt seg optimalt, han klager over at «det er så dårlig» – men likevel får han det til å stemme innimellom.

I lysglimt som rekordløpet på Bislett 13. juni.

– Er du i en situasjon der du ikke helt sikkert vet om du skal løpe i Zürich (Diamond League-finalen torsdag), og ikke helt vet om du starter i VM i Doha – eller er det bedre stilt enn det?

– Det er egentlig som du sier, svarer Henrik Ingebrigtsen – og mener at det er usikkert.

– Men hvis jeg setter meg på flyet til Doha, løper jeg – uansett faen, understreker han.

Henrik Ingebrigtsen mener at Jakob Ingebrigtsen ikke lar seg påvirke av noe som helst. Han peiser på på høyt nivå hele tiden. For Filips del er form- og prestasjonskurven litt mer varierende. For ham ser den slik ut: Høye topper og dype daler.

– Hvordan er det å måtte være igjen her alene når Filip og Jakob drar av gårde for å konkurrere?

– Det påvirker meg ingenting. Jeg startet idrettskarrieren alene og har holdt på mye for meg selv. Her kjører jeg ofte øktene helt alene. Jeg må gjøre det som er best for meg, og det er ikke å halse etter Filip og Jakob, svarer han på VGs spørsmål.

