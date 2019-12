HISTORISK ØYEBLIKK: Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen bel historiske da de som første brødretrio noen gang løp i en VM-finale i friidrett i Doha i høst. Jakob endte på 5. plass, Filip måtte bryte og Henrik ble nummer 13. Foto: Bjørn S. Delebekk

Jakob Ingebrigtsen: Ikke avhengig av Henrik og Filip

TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Jakob Ingebrigtsen (19) mener han vil klare seg like godt alene i «Team Ingebrigtsen» den dagen storebrødrene Filip (26) og Henrik (28) legger skoene på hyllen.

– Ja, jeg gjør det. Jeg driver ikke med dette for noen andre enn meg selv, og den dagen jeg gjør meg avhengig av andre – Filip og Henrik – på den måten, må jeg bare legge opp, svarer Jakob Ingebrigtsen på spørsmål om han klarer seg godt på egen hånd.

Tobarnsfar Henrik trente mye for seg selv på grunn av skader og et annet konkurranseprogram enn Jakob og Filip siste sesong. Filip skal bli far for første gang i begynnelsen av mars. Aldersforskjellene mellom Jakob og hans to eldre løperbrødre er henholdsvis syv og ni år. Sannsynligheten for at Filip og Henrik gir seg en stund før ham, er relativt stor.

Jakob Ingebrigtsen understreker at «det er fint å være tre», og at han og de to andre har et støtteapparat han selvsagt verdsetter. Men han er helt klar på at ikke noe i hans liv vil bli endret «hvis de en dag velger å legge skoene på hyllen».

– Jeg er ikke avhengig av dem, gjentar han i dette intervjuet under friidrettsforbundets mediedager i desember – noen dager etter at han for fjerde gang på rad har vunnet terreng-EM i juniorklassen.

Han tilføyer at han på bakgrunn av erfaringen med Henriks foreløpige farskap ikke ser noen umiddelbar fare for at han skal bli overlatt til seg selv.

– Det finnes familieforpliktelser. Men man må jo ikke oppfylle dem. Det er det som er tilfelle her. Henrik har ikke vært noe mindre på treningsleir, for å si det sånn, bemerker Jakob Ingebrigtsen spøkefullt.

På hjemmebane i Sandnes er han samboer med Elisabeth Asserson.

Den første uken i januar drar «Team Ingebrigtsen»s løpende trio som vanlig til Sør-Afrika for å gjennomføre en fire uker lang treningsleir. Jakob Ingebrigtsen mener de er ekstremt godt forberedt når det gjelder neste sesong, som inneholder to mesterskap – OL i Tokyo i månedsskiftet juli til august og EM i Paris siste uke i august.

– Vi har vært gjennom tilsvarende sesonger før. Den er veldig lik 2018-sesongen, og sesongene før den. Det er noe av det som tilsier at jeg vil gjøre det bedre i OL enn i VM, sier han.

På spørsmål om han ser OL som en mulighet for revansj for 4. og 5.-plassene i VM i Doha, svarer han nei. Han ser det som en mulighet for å vinne OL. På spørsmål om det er lettere å være i angrepsposisjon, som i OL på bakgrunn av VM, fremfor forsvarsposisjon, som han vil være som dobbelt regjerende mester i EM, er svaret at han ikke tror det.

– Jeg tror ikke jeg vil være dårligere fordi jeg har noe å forsvare. For når jeg kommer til Paris vil det være en fordel å «tenke» på det jeg gjorde i Berlin, og vite at jeg har gjort det før (vunnet) – og at jeg er blitt bedre, sier han.

Slik konkurranseprogrammet er satt opp nå, vil det ikke være mulig å løpe 1500- og 5000 meter i OL – som han og Filip gjorde i VM. Det er derimot mulig i EM et par uker senere.

– Har du analysert finaleløpene i VM, eller har du bare gitt blaffen og tenkt «her går jeg videre»?

– Jeg har ikke sett 1500-meteren (4. plass), men jeg har sett 5000-meteren (5. plass). Først og fremst så jeg at jeg gjorde en feil. Men etter å ha sett løpet enda mer, ser jeg at det faktisk er måten å gjøre det på – for å vinne løp, svarer han.

– Men akkurat der var jeg for sliten til å gjøre det. Hvis jeg blir litt bedre, som gjør at jeg er mindre sliten når jeg setter inn rykket, og jeg dermed greier å holde rykket lenger – da vinner jeg, forklarer han.

«Feilen» ligger at han burde spilt kortene han hadde, der og da. Løpet var i teorien helt perfekt, men han var for sliten til å gjøre det han gjorde. «Neste gang», i bedre form – når han er i stand til å løpe på 12.50 – vet han at han ikke vil gjøre det annerledes.

– Så da holder det mest sannsynlig helt inn, konkluderer Jakob Ingebrigtsen.

