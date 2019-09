VERDENS RASKESTE: USAs Christian Coleman vant VM-gullet på 100 meter i Doha lørdag kveld. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Suveren 100-gullvinner: Verdens raskeste med doping-bismak

DOHA (VG) USAs Christian Coleman (23) er verdens raskeste mann etter å ha sust inn til suveren finaleseier på 100 meter på 9,76 sekunder foran et slunkent VM-publikum og etter sviende doping-kritikk fra landsmann og tidligere gullgrossist og verdensrekordholder Michael Johnson.

Oppdatert nå nettopp







Justin Gatlin ble nummer to med 9,89 sekunder - altså 13/100 bak landsmann Coleman. Kandiske Andre De Grasse (9,90) tok bronsemedaljen, slik han også gjorde i 2015-VM og Rio-OL 2016.

Finalen på 100 meter for menn er ment å kickstarte VM i friidrett. Slik er det ikke lenger. Nå - som for to år siden i London - var den flekket av snakk om doping, og tomrommet etter Usain Bolt.

Justin Gatlin (37) vant VM-gullet i 2017, foran landsmannen Christian Coleman og Usain Bolt (33) - som med 3. plassen tok farvel som tidenes ubestridte sprintkonge. Coleman var favoritt foran finalen her i Doha lørdag kveld. Gatlin utfordrer, 14 år etter at han vant VM-gull første gang.

Etter de tre semifinalene lørdag ettermiddag var Coleman soleklar favoritt, mens Gatlins utfordrerstatus var svekket. Coleman var suverent best med 9,88 sekunder. Gatlin, som pådro seg en hamstring-skade rett før VM, tok seg til finalefeltet bestående av åtte sprintere med semifinalenes sjette beste tid (10,09).

Bolt borte - vant (nesten) alt Usain Bolt slo gjennom i OL i Beijing for 11 år siden ved å sette verdensrekorder på 100 og 200 meter. Året etter senket han begge til gjeldende verdensrekorder i Berlin-VM: 9,58 på 100 meter og 19,19 på 200 meter. Bolt ble disket etter tyvstart på 100-meteren i VM i Sør-Korea 2011, men vant lekende lett 200-meteren på 19,40 (Norges Jaysuma Ndure på 4. plass med årsbeste 19,95). Bolt vant 100 og 200 meter i London-OL 2012. Bolt vant begge de individuelle sprintøvelsene i Moskva-VM 2013 og Beijing-VM 2015. Bolt vant 100 og 200 meter i Rio de Janeiro-OL 2016. Usain Bolt var igjen skadeplaget da han avsluttet karrieren med VM i London 2017. Der ble han nummer tre på 100-meteren, bak Justin Gatlin og Christian Coleman fra USA.

Gatlin, som ble tidenes eldste verdensmester på 100 meter for to år siden, har vært utestengt til sammen fem år for doping. Christian Coleman slapp nylig utestengelse for brudd på dopingreglementets meldeplikt, ved hjelp av hull i regleverket.

Etter innledende heat fredag ville ikke Gatlin svare på spørsmål om hvorfor han for en måned siden tok tilbake Dennis Mitchell som trener. Mitchell har en mildt sagt lurvete doping-CV å vise til, som aktiv sprinter og trener. Foran London-VM brøt Gatlin samarbeidet på grunn av det.

les også Karsten Warholm «skal grave dypt» i finalen: - I am a fucking viking!

Christian Coleman nektet å svare på spørsmål fra BBC, som har Michael Johnson som ekspertkommentator. Åpningsdagen uttalte USAs tidligere verdensrekordholder, verdensmester og OL-gullvinner Johnson at Coleman burde ha vært utestengt på grunn av at «glemte» å oppdatere sitt meldepliktskjema.

les også Anken tatt til følge - Jakob Ingebrigtsen løper finalen

– Som ambassadør (for friidretten) kan han ikke gjøre noe som medfører at denne konkurransen (VM) handler om noe annet enn sporten. Han var den neste store, som skulle erstatte Usain Bolt. Jeg tror ikke det kommer til å skje. Fansen har ingen toleranse for noen brudd på reglene, sa Michael Johnson i en kommentar på BBC fredag.

– Dette diskvalifiserer ham fullstendig som sportens forbilde, tilføyde han kraftsalven.

Friidrettspresident Sebastian Coe er uenig. Da VM startet «understreket» han at Coleman ville bli gitt alle muligheter til å bli mesterskapets forbilde, etter at dopingjegerne hadde vist «en voksen og fornuftig tilnærming» ved å vurdere saken hans på nytt.

Christian Coleman har publisert en 22 minutter lang video på YouTube der han forklarer hva som etter hans mening skjedde, og bedyrer sin uskyld.

– Jeg vet ikke om det er så mye mer jeg kan gjøre. Det foregår ikke noe «fishy», sier han blant annet.

Jamaicas Yohan Blake (29) gikk til finalen med samme semifinaletid som Gatlin. Blake ble tidenes yngste verdensmester på 100 meter etter at landsmann Usain Bolt ble disket for tyvstart i Daegu i 2011. Blake, tidenes nest raskeste på 200 meter (19,26), har også vært utestengt for doping.

VM-finalen 100 meter:

1) Christian Coleman, USA - 9,76

2) Justin Gatlin, USA - 9,89

3) Andre De Grasse, Canada - 9,90 (pers)

4) Akani Simbine, Sør-Afrika - 9,93 (årsbeste)

5) Yohan Blake, Jamaica - 9,97

6) Zharnel Hughes, Storbritannia - 10,03

7) Filippo Tortu, Italia - 10,07 (årsbeste)

8) Aaron Brown, Canada - 10,08

Publisert: 28.09.19 kl. 21:19 Oppdatert: 28.09.19 kl. 21:33







Mer om