Stjernetrener dopingutestengt i fire år

Alberto Salazar, treneren til flere av verdens beste løpere, er utestengt i fire år fra idretten av Det amerikanske antidopingbyrået. Flere av Salazars stjerneutøvere har dominert sporten og er på plass i VM.

Salazar er utenstengt i fire år på grunn av brudd på dopingbestemmelsene. Det annonserte USADA (Det amerikanske antidopingbyrået) natt til mandag.

Salazar har blant annet vært trener for den britiske stjerneløperen Mo Farah som har dominert langdistanseløping i en årrekke og er blitt adlet i England for sine prestasjoner. Salazar er også trener for den kvinnelige stjernen Sifan Hassan, som tok gullet på 10 000 meter i VM i Doha sist helg og som satte verdensrekord på mile tidligere i år.

I dommen trekkes det ifølge New York Times frem handel med testosteron, tukling med dopingkontrollprosesser og infusjoner av L-karnitin, et naturlig forekommende stoff som konverterer fett til energi.

Saken har i flere år blitt etterforsket av amerikanske antidopingmyndigheter. Salazar er hovedtrener for Nike Oregon Project, der mange av skofabrikantens kjente løpere er samlet under trening.

Etter at det har kommet flere avslørende opplysninger fra treningsgruppen har Nike-prosjektet blitt stadig mer omstridt. Til slutt brøt også Mo Farah sitt lange samarbeid med treneren etter sterkt press i hjemlandet. Men han hevdet det ikke skyldtes dopingbeskyldningene.

– Jeg er sjokker av utfallet i dag. Gjennom denne seks år lange etterforskningen har mine utøvere og jeg måttet tåle urettferdig, uetisk og svært skadelig behandling av USADA, sier Salazar i en uttalelse.

Han hevder selv at han alltid har fulgt reglene til Verdens Antidopingbyrå (Wada) og at han har planer om å anke dommen. Også Jeffrey Brown en endokrinolog fra Houston, som har jobbet med Salazar, er utestengt i fire år.

Skofabrikken Nike har ikke respondert til amerikanske medier så langt.

Travis Tygart, direktøren i USADA som også er kjent for å ha felt sykkelstjernen Lance Armstrong, sa i en uttalse at Salazar og Brown har «vist at det å vinne er viktigere enn helsen og velværet til utøverne til har sverget å beskytte»

