UTESTENGT: Sondre Guttormsen trener i pappa og trener Atle Guttormsens – og familiens – hage i Idrettsveien i Ski sør for Oslo. Idrettsanleggene i bakgrunnen er stengt på grunn av coronaepidemien. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Norges OL-håp: Ikke rettferdig – bør bli utsatt ett år

Norges stavhåp Sondre Guttormsen (20) mener svingstangen i familiens hage i Ski gir ham god trening som oppkjøring til OL, men synes i likhet med stadig flere toppidrettsutøvere at sommerlekene i Tokyo bør bli utsatt ett år.

– Jeg kjenner flere som sliter med å forberede seg. Idrett er ikke rettferdig uansett, og den er i alle fall ikke det nå. Jeg tipper det kommer til en avgjørelse i løpet av de neste to ukene. Det ville være greit å få vite det med hundre prosent sikkerhet nå, sier Sondre Guttormsen.

– Men vi må lytte til det IOC sier, tilføyer han.

Senere i intervjuet sier han at «å utsette det ett år, ville ikke gjort noe».

Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Japan som arrangørnasjon insisterer på at Tokyo-OL skal gå som planlagt 24. juli til 9. august, på tross av corona-pandemien. Søndag ga IOC seg fire uker betenkningstid, mens World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet) president Sebastian Coe ba IOC-president Thomas Bach om at OL blir utsatt.

Sondre Guttormsen, som kvalifiserte seg til OL ved å hoppe over 5,80 meter i fjor, konkurrerer for universitet UCLA i California. Lillebroren og stavhopperen Simen (19) konkurrerer for og studerer ved Princeton i New Jersey.

Da universitetene stengte og deres sommersesong for friidrett utendørs ble avlyst – og Donald Trump «truet med å stenge grensene» – var faren Atle Guttormsen snar med å få dem hjem for en drøy uke siden.

Det vil si at de har en snau uke igjen av obligatorisk karantene etter utenlandsopphold.

I KARANTENE: Sondre Guttormsen har en uke igjen av corona-karantenen etter at han kom tilbake fra studie og treningsoppholdet i California. Nå trener han i hagen til familien i Ski. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Alle banene der borte ble stengt. Det var ingen grunn til å bli værende. Vi har et fullt utstyrt treningsrom i kjelleren. De trener bra. Sondre får gjort alt han behøver å gjøre, unntatt å hoppe stav. Hallene er stengt. Men blir det fint vær, har han ingen problemer med å få hoppet stav heller, sier han.

Sveriges verdensrekordholder Armand Duplantis (20) var i samme situasjon og har valgt samme løsning som Sondre Guttormsen. Da universitet han trener ved i USA ble stengt, flyttet Armand Duplantis hjem til foreldrene og det provisoriske stavhopp-stativet de har montert i hagen i Lafayette i Louisiana, som Aftonbladet og Expressen skrev om fredag.

– I USA er det private anlegg som er åpne og alltid noen som kan trene i hagen. Her i Norge har vi den luksus at vi får trent, også om det ikke er på Olympiatoppen. Vi lever tross alt i velstand, mens det mange steder i Europa er helt stengt. Det blir ikke fair, det er stor forskjeller på hva «folk» får gjort, sier Atle Guttormsen med tanke på «folk» som prøver å forberede seg til OL.

Sondre Guttormsen er enig. Han viser til Hellas’ regjerende OL-mester i stav, Katerina Stefanidi (30).

Men det gjelder også den norske OL-klare turneren Sofus Heggemsnes (20). Turnhallene er stengt. Det er svømmehallene også. De norske OL-svømmerne får ikke svømt.

Sondre Guttormsen kan svinge seg i stangen som ifølge ham og trener og far Atle er veldig viktig for en stavhopper. Han kjøpte den da familien bodde i USA for ni år siden. Den var med på flyttelasset da de dro hjem igjen til Norge.

– Jeg trener i den flere ganger i uken, og har turnet en til to ganger i uken siden jeg var 12 til 13 år gammel. Svingstang er god styrke, koordinasjon og bevegelsestrening. Det er mye i stav som ligner øvelser i turn, forklarer Sondre Guttormsen.

– Jeg får invitere Sofus (Heggemsnes) og gutta til en turn-økt i hagen, tilføyer han.

GODT RUSTET: Stavhopper Sondre Guttormsen kan hoppe over hekker også, og spille basketball – i familiens have i Ski. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Atle Guttormsen mener det beste for sønnen – egoistisk sett – ville være at OL ble utsatt, vel å merke «innen dette året». Hvis Tokyos sommerleker blir flyttet til høsten, vil Sondre Guttormsen bli innvilget gyldig fravær fra studiene i California. OL er det eneste som er stort nok til det, utenfor USA.

Sesongens tre første Diamond League-stevner er utsatt. Etter nåværende plan vil stevnet i Stockholm 24. mai bli det første. Bislett Games 11. juni er nummer fem på programmet, etter Stockholm, Roma/Napoli, Rabat og Eugene i USA.

Slik Sondre Guttormsen ser det, etter å ha lest uttalelser fra blant andre Bisletts stevnegeneral Steinar Hoen, kan OL – hvis det går som planlagt – bli årets første store internasjonale friidrettsstevne.

– Hvis Bislett skulle bli flyttet til senere på høsten, ville det være rart å starte med OL. Da vil sikkert mange kutte sesongen etter OL, for å forberede seg til neste sesong. Å utsette det ett år, ville ikke gjort noe, mener Sondre Guttormsen.

Publisert: 23.03.20 kl. 13:16

