Warholm fnyser av verdensrekordholder: - Kleint!

STOCKHOLM (VG) Karsten Warholm (23) vedgår at han er «dritspent» før sesongåpningen i Stockholm. Samtidig toner han ned den mentale betydningen i friidrett.

Den norske hekkeløperen smilte bredt da amerikanske Kendra Harrison, som har verdensrekorden på 100 meter hekk, ble konfrontert med sin påstand om at «90 prosent handler om det mentale i friidrett».

– Du må gå utpå der, og ingen vil hjelpe deg til mål. Du må gjøre jobben selv, stole på treningen og gjøre alt du kan, svarte Harrison under pressekonferansen onsdag, i et velfylt partytelt på Stockholms Olympiastadion, et anlegg bygd for OL i 1912.di

– Man må være sinnssyk for å gjøre dette. Vi snakker ikke om prosent her. Du må bare være sinnssyk, svarte en offensiv Warholm, sittende til venstre for Harrison.

Etter seansen tok Warholm seg tid til å utdype overfor VG.

– Det er kleint å høre folk som klarer å melde at det mentale betyr 90 prosent, og så er de født med tidenes talent. Jeg klarer ikke å kjøpe den, og da må man si fra. Man må være født med talent for å levere i friidrett, og så må man være litt sinnssyk for å gidde å fortsette med det, sier han.

– Hvor mye betyr det mentale da?

– Det er umulig å si. Hvis jeg hadde fått bena til Usain Bolt, så hadde jeg ikke trengt psyke i det hele tatt, svarer Warholm, før han tillegger at «jobben skal gjøres, og det krever sin mentale styrke».

Warholm-trener Leiv Olav Alnes sier det på denne måten:

– Friidrett er en gensport, og det er tre ting som skal til for å lykkes. Det høres bedre ut på engelsk: You have to be fit. You have to be fresh. Og så kommer kanskje det viktigste: Don't fuck it up!

Forrige Diamond League-seier kom nettopp i Stockholm for Warholm. Nå har han sjansen igjen. Feltet i den svenske hovedstaden mangler «erkerival» Abderrahman Samba, og nordmannen er dermed favoritt.

– Jeg er dritspent. Jeg er alltid trygg på meg selv, men ikke trygg nok til å si at jeg ikke er spent på dette. Det er sesongåpning og det er en stund siden jeg har sprunget på hekkene. Jeg kjenner på det, men det er det som gjør det gøy, sier Warholm, som «sopte» med seg VM-gull i London i 2017 og EM-gull i Berlin i 2018.

Sesongens store mål er naturligvis VM i Doha i oktober.

– Jeg må ta en konkurransepause for å trene litt på sommeren. Det tror jeg mange andre kommer til å gjøre. Det er dumt for friidrettssirkuset at VM går så sent, men jeg skal snu det til vår fordel. Jeg tror vi har en god plan.

