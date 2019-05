SPURTSLÅTT: Filip Ingebrigtsen ble nummer to i Fana. Foto: HERMAN FOLVIK

Filip Ingebrigtsen spurtslått på 1500 meter - seier for Henrik på 3000 meter

FANA (VG) Filip Ingebrigtsen (26) åpnet 2019-sesongen med andreplass på 1500 meter. Storebror Henrik (28) vant 3000 meter med tiden 7:52,71.

I Fana tok han over ledelsen på den siste runden, og var i rute til seier på oppløpet. Men der ble han slått av Filip Sasinek fra Tsjekkia. Han var i mål på tiden 3:41,58.

Ingebrigtsens tid ble 3:42,00. Hans pers fra før på øvelsen er er 3:30,01.

– Det er gøy å løpe i Norge. Det var kjedelig å bli tatt igjen. Det er litt smårusk i starten og jeg trenger litt konkurranser for å komme i gang. Det ble et rotete løp. Det var ikke så mye trykk på slutten, men det kommer nye sjanser, sier Filip Ingebrigtsen til arrangøren over høytalerne i det sure vårværet i Bergen.

– Man er alltid litt nervøs før første løp. Det er godt å få det unnagjort.

Mike Foppen ble nummer tre.

Storebror Henrik Ingebrigtsen vant 3000 meteren like etterpå. Tiden ble 7:52,71. Elzan Bibić fra Serbia kom på andreplass, foran etiopiske Abe Gashahun.

– Det var gøy, men jeg er ikke helt i form ennå, sier Henrik Ingebrigtsen til speakeren.

Han har tidligere løpt øvelsen på 7:42,19. Han hadde Europa-beste på 3000 meter i fjor med 7:42,72, ifølge arrangøren.

Marius Bakken har norgesrekorden på 3000 meter med tiden 7:40,77.

Årets store mål er VM i Doha i månedsskiftet september/oktober.

PS! Yngstebror Jakob er blitt syk. Derfor er sesongstarten utsatt på ubestemt tid. Her satte han junior-verdensrekord:

